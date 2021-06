Výnimočnej generácii dochádzajú ľudia. Na jednom poste sa zlepšila

Brankári

Na brankárskom poste je Slovensko dnes na tom lepšie. Martin Dúbravka si urobil veľké meno v najlepšej lige sveta. Jeho Newcastle United sa zachránil v súťaži, na čom mal Dúbravka zásadný podiel. V Premier League si pripísal dva štarty aj Marek Rodák.

Obrana

Pred piatimi rokmi bola obrana v zložení Pekarík, Škrtel, Ďurica a Hubočan základným pilierom úspechu. Mali výhodu, že spolu hrali prakticky šesť rokov. Škriniar je dnes síce stopérom svetovej triedy, ale obrana nepôsobila v posledných zápasoch tak kompaktne ako v minulosti.

Stredopoliari

Na ME 2016 bol Hamšík v životnej forme, Kucka bol oporou v milánskom AC. Ak by bol Lobotka dnes vo forme, dalo by sa polemizovať. Ale aj v tejto formácii má navrch káder spred piatich rokov.

Útočníci a krídla

Krídla aj útočníci boli v roku 2016 v lepšej forme ako dnes. Štatistiky to potvrdzujú.