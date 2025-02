Dvadsaťjednotka spoznala program kvalifikácie EURO 2027. Dohadovanie netrvalo ani hodinu

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odohrá svoj úvodný duel v D-skupine o postup na majstrovstvá Európy 2027 tejto vekovej kategórie 5. septembra proti Andorre na domácej pôde. "Sokolíkov" čakajú v boji o kontinentálny šampionát aj Anglicko, Írsko, Moldavsko a Kazachstan. Zástupcovia tímov kvalifikačnej D-skupiny našli zhodu na harmonograme zápasov počas spoločného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo krátko po štvrtkovom žrebe v sídle Únie európskych futbalových zväzov (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Angličania uľahčili dohadovanie Jedným z členov delegácie Slovenského futbalového zväzu (SFZ), ktorá sa zúčastnila na štvrtkovom žrebe, bol manažér oddelenia zabezpečenia reprezentačných tímov a technický vedúci reprezentácie do 21 rokov Martin Hrnčír, pre ktorého to bol štvrtý absolvovaný žreb kvalifikácie majstrovstiev Európy do 21 rokov.

"Nebudem tajiť, príliš som nepočítal, že by všetkých šesť tímov v skupine našlo na programe zhodu. Zo žrebov, ktoré som absolvoval, sa to stalo iba druhýkrát, že by sa tímy dohodli na rozpise zápasov. Silnejšie federácie, ktoré sú nasadené z prvých dvoch košov, spravidla prichádzajú na dohadovacie stretnutia s pomerne konkrétnou predstavou programu, od ktorej sa príliš nechcú odchýliť. Angličania však s niečím takým tentoraz neprišli, čo uľahčilo cestu k vzájomnej dohode, ku ktorej sme prišli so všetkými tímami po zhruba trištvrte hodine," uviedol Hrnčír podľa futbalsfz.sk.

Slováci si presadili niekoľko požiadaviek Slováci v septembri pocestujú aj do Moldavska. V októbri sa predstavia na pôde Írska a o štyri dni neskôr privítajú v "odvete" Moldavsko. Posledné dve stretnutia v roku 2025 odohrajú na domácej pôde. V novembri najprv privítajú Kazachstan a v utorok 18. novembra pricestuje favorit skupiny Anglicko. V budúcom roku "Sokolíci" odohrajú zostávajúce štyri stretnutia. "Pokiaľ ide o športové hľadisko, náš trénerský štáb mal požiadavku, aby sme kvalifikáciu, pokiaľ je to možné, nezačínali proti najväčším favoritom. To sa nám podarilo dohodnúť. Okrem domáceho zápasu s Andorrou sa v septembri predstavíme aj na ihrisku Moldavska, teda so súperom, ktorý bol žrebovaný z nižšieho výkonnostného koša, než v ktorom sme boli my. Čo sa týka ďalších našich požiadaviek, keďže poznáme rozpis zápasov reprezentačného áčka pre tento kalendárny rok, snažili sme sa brať na zreteľ aj to, aby zápasy dvadsaťjednotky neboli s áčkom v termínovej kolízii. Rovnako sme prihliadali aj na logistiku, teda aby sme sa vyhli nadmernému cestovaniu počas jednej reprezentačnej prestávky. V tomto smere sme spokojní, že do Kazachstanu (pravdepodobne do Astany), čo je najvzdialenejšia destinácia, pocestujeme v asociačnej prestávke v marci 2026, počas ktorej nás už nečaká ďalší kvalifikačný zápas,“ povedal Hrnčír pre web SFZ.

Spoja sa dve reprezentačné prestávky V druhej polovici kvalifikačného cyklu ME do 21 rokov 2027 sa po prvýkrát bude postupovať podľa upraveného kalendára reprezentačných prestávok stanoveného Medzinárodnou futbalovou asociáciou (FIFA). Najväčšou zmenou je spojenie septembrovej a októbrovej reprezentačnej prestávky do jednej, ktorá bude miesto tradičných deviatich dní trvať až šestnásť dní. "V rámci tejto predĺženej prestávky majú tímy možnosť odohrať až štyri zápasy. My sme sa však, rovnako ako všetky ostatné tímy v našej skupine, rozhodli pre tri kvalifikačné zápasy. Najprv na konci septembra 2026 odohráme domáci zápas s Írskom a kvalifikačnú skupinu uzavrieme dvojzápasom v Anglicku a v Andorre," dodal Hrnčír. Šampionát o dva roky zorganizuje spoločne Albánsko a Srbsko. Deviati víťazi kvalifikačných skupín a najlepší tím z druhých miest po skončení kvalifikácie postúpia priamo na ME 2027.

Zvyšných osem tímov z druhých miest kvalifikačných skupín následne odohrá baráž formou dvojzápasu doma – vonku proti jednému zo súperov. Z baráže vzíde zostávajúca štvorica postupujúcich.