Mladí Slováci spoznali súpera vo štvrťfinále. Vyzvú tím, ktorý prekvapil Čechov

FRISCO, ALLEN. Slovenskí reprezentanti spoznali súpera vo štvrťfinále MS v hokeji do 18 rokov 2025 v americkom Texase.

V boji o tretí postup do semifinále za sebou vyzvú Nemecko, rozhodla o tom záverečná prehra Česka v skupine B so Švédskom 3:7. Zápas by mal byť na programe v stredu.

Nemecko obsadilo v béčku tretiu priečku najmä vďaka prekvapivej úvodnej výhre nad Českom 4:3 pp. Následne podľahlo Švédom 4:9 a zdolalo Švajčiarsko 5:4.