Slováci by o rok mali hrať v Rige so zámorským duom aj Švajčiarmi

TAMPERE. Slovenskí hokejisti by o rok mali hrať na MS v lotyšskej vetve v Rige. Predbežne to určuje vývoj rebríčka IIHF a čerstvé pridelenie šampionátu.

Fínske mesto usporiada MS 2023 od 12. do 28. mája spoločne s lotyšskou Rigou a domáce reprezentácie budú hrať prirodzene v odlišných skupinách.

Ak do toho nezasiahne "ruský problém", Lotyši majú v rebríčku IIHF po MS 2022 isté 10. miesto, čo znamená, že primárne by mali vytvoriť skupinový reťazec, v ktorom je aj číslo 7 a to bude po tohtoročnom šampionáte patriť Slovensku.

V rižskej skupine by mali hrať aj USA, Nórsko či Kazachstan.

Pravdepodobná je aj účasť Kanady, ak nenastane situácia, že cez víkend javorový list získa titul a Fínsko skončí štvrté. Oba tímy by tak v rebríčku mali rovnaký počet bodov, aj tak by sa však pozície do skupín zrejme nezmenili.

