Náročná situácia pre Slovensko. V prípade postupu vyzve v kvalifikácii Španielsko alebo Srbsko

DAUHA. Basketbalisti Slovenska spoznali potenciálnych súperov v kvalifikácii o účasť na majstrovstvá sveta 2027 v Katare.

V prípade postupu z prvého miesta v A-skupine predkvalifikácie MS 2027 narazia v A-skupine na Španielsko, Gruzínsko, druhý postupujúci tím z D-skupiny predkvalifikácie.

Ak by si zabezpečili druhé postupové miesto, tak ich žreb poslal do C-skupiny spolu so Srbskom, Tureckom a Bosnou a Hercegovinou.