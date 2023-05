Keď sa generácia narodí pod šťastnou hviezdou. A má poslednú šancu (komentár)

BRATISLAVA. Fantasticky to znie, fantasticky sa to hovorí. Slovenská reprezentácia postúpila do osemfinále majstrovstiev sveta v kategórii do 20 rokov.

Je to ako rozprávka. Príbeh, ktorý má šťastný koniec, ale jeho reálnemu podkladu verí nanajvýš malé dieťa.

Cesta futbalových juniorov je neopakovateľná. O to viac si ju treba vážiť a pripomínať, kým ešte niekoho zaujíma.