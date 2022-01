Slovenský benjamínok skóroval naslepo. Po góle nevedel, čo má robiť

Slováci už pozornosť sústredia na záverečný duel C-skupiny, v ktorom si to rozdajú o postup do štvrťfinále v priamej konfrontácii s Chorvátskom v sobotu v Groningene.

Ak podľa očakávania v záverečnom stretnutí zdolá Poľsko a súčasne Slováci zvíťazia nad chorvátskym favoritom, do osmičky by senzačne prenikol výber trénera Mariána Berkyho.

K výrazným postavám súboja s Poliakmi patril člen základnej štvorky Gabriel Rick. Mal viacero dobrých šancí na gól, no nepotykal si s koncovkou.

"Ťažko sa mi to hodnotí. Ja osobne som mal tri veľké vyložené šance a nepremenil som. Veľmi ma to mrzí. No nevrátime to. Mohli sme zápas vyhrať, ale na konci sme mali aj kúsok šťastia. Takže zaslúžená remíza. Na EURO sme išli s tým cieľom, že budeme hrať o postup zo skupiny. A sme radi, že ešte stále je to náš aktuálny cieľ. Výhra na takomto veľkom turnaji by znamenala veľa, mrzí nás to, chýbal kúsok," povedal legionár Plzne pre Slovenský Futsal a na margo duelu s Chorvátskom dodal:

"Proti Chorvátsku to bude ťažké, je to kvalitný a technický tím, každý hráč je silná individualita. No bude to aj o nás, my jednoducho musíme premieňať šance. Tréneri nás pripravia na to, že súper bude hrať veľa jeden na jedného a unikať po krajoch, v tom je jeho sila."