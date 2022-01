Hviezda Slovákov zažiarila, Drahovský strelil gól dňa na ME vo futsale

Slováci síce o päť minút prišli o vedenie, remízu však udržali a sú v hre o senzačný postup do štvrťfinále. Potrebujú však zdolať favorizované Chorvátsko.

"Do zápasu sme išli s vedomím, že remíza či výhra pre nás rieši to isté. Akokoľvek by sme proti Poliakom bodovali, museli by sme Chorvátov zdolať. Chceli sme zvíťaziť a podľa toho sme pristúpili k stretnutiu, ale vedeli sme, že aj remíza bude pre nás cennou pred Chorvátmi, kde pôjde o všetko," povedal pre JOJ Drahovský.

Rozhodujúci zápas sa odohrá v sobotu 29. januára o 14:30 SEČ v Groningene. Priamy prenos odvysiela RTVS Šport, textový online prenos nájdete na portáli Sportnet.sk.