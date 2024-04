Žiadna exhibícia. Súboj Tysona s youtuberom bude profesionálny zápas

Zápas v ťažkej váhe, ktorý bude naživo vysielaný na Netflixe, sa odohrá počas ôsmich dvojminútových kôl so 14 uncovými rukavicami.

'Iron Mike' Tyson, jeden z najobávanejších boxerov v histórii, bude mať 58 rokov, keď prvýkrát vstúpi do ringu od jeho exhibičného zápasu proti Royovi Jonesovi Jr. v novembri 2020. Súboj sa vtedy skočil remízou.

Exhibícia zvyčajne nemá rozhodcov a možno ju vyhrať iba knockoutom, čo znamená, že existuje vyššia možnosť remízy.

31-ročný vekový rozdiel medzi bojovníkmi je podľa ESPN najväčší v histórii profesionálneho boxu.

"Mike Tyson a Jake Paul podpísali, že budú proti sebe bojovať s túžbou urobiť to v schválenom profesionálnom boji, ktorý by mal mať definitívny výsledok," povedala Nakisa Bidarian, ktorá spolu s Paulom založila Most Valuable Promotions (MVP).

"Počas posledných šiestich týždňov MVP spolupracoval so svojimi partnermi na splnení požiadaviek TDLR na schválenie duelu Paul vs Tyson a sme vďační, že sme sa dostali do tohto bodu."