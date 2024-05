Slováci chcú využiť únavu Poliakov. Idú až za svoje možnosti, hovorí Frühauf

Pre Poliakov a Francúzov bol vzájomný duel dôležitý z hľadiska predpokladaného boja o zotrvanie v elitnej kategórii. Ten je pre oba tímy prvoradý cieľ a po utorku sú k nemu bližšie Francúzi.

Tí majú zatiaľ na konte štyri body, Poliaci jediný a sú na poslednom mieste tabuľky. Nielen proti Francúzsku, ale aj v prvom zápase s Lotyšskom ukázali silu, keď trikrát viedli o gól a napokon prehrali až po predĺžení (4:5).

"Hrajú oduševnene a majú veľkú podporu v hľadisku. Idú až za svoje možnosti a mimo svojej komfortnej zóny. Proti Francúzsku mali úseky, keď boli naozaj nebezpeční. S Francúzmi to vyzeralo naozaj zle, keď Poliaci stiahli skóre z 0:4 na 2:4, no dokázali to ustáť.

My sa musíme pripraviť na to, že nejaké lepšie striedanie môže dvihnúť ich fanúšikov a hráči potom dlho pôjdu na tejto vlne," poznamenal Frühauf.