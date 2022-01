Spoluhráčov mal kedysi na kartičkách. Skromný Slovák zažije krst ohňom

„Akurát som to spomínal, keď som vošiel do haly. Bol som tu na jednom z reprezentačných zápasov, keď som mal asi trinásť rokov,“ priblížil.

Nervozitu si Hniďák snaží nepripúšťať. Hneď úvodný tréning v Košiciach, kde Slováci absolvujú stretnutia F-skupiny, uňho navodil atmosféru hodnú majstrovstiev Európy.

„Veľmi sa na to teším, hoci divákov nebude až tak veľa. Dúfam, že si to užijeme a odohráme kvalitné zápasy. Najideálnejšie by bolo, ak by sme po každom zápase odchádzali spokojní s tým, čo sme predviedli. Myslím si, že v takom prípade sa výsledky dostavia,“ tvrdí.

Hneď na úvod čaká Slovensko papierovo najsilnejší tím v skupine a jeden z potenciálnych favoritov celého turnaja - Nórsko.

„Bolo by super, ak by sa nám ich podarilo potrápiť. Aby sme ukázali, že sme sem neprišli v role fackovacieho panáka,“ neskrýva odhodlanie pravá spojka slovenského tímu.