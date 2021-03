Stovky Švédov po príchode Hamšíka šaleli: Olé, olé, Marek, kričali

Niekoľko minút po 23.00 h vošiel slovenský stredopoliar do príletovej haly. A vo Švédsku vypukla eufória.

"Nepochybne je skvelý futbalista, inak by nehral tam, kde hral. Opakujem, keď začne trénovať, potom vám poviem viac," dodal Nilsson.

Čo si myslíte o tom, že sa stane hráčom Göteborgu? skúsil to znovu reportér.

"Najskôr by mal prísť a objaviť sa na tréningu, potom sa o ňom môžeme rozprávať," povedal tréner Roland Nilsson.

Futbalistu nezaskočila ani otázka o zvýšenej konkurencii v mužstve. "To je pravda, uvidíme, či sa Hamšík zmestí do zostavy," dodal so smiechom.

Ďalší stredopoliar IFK Pontus Wernbloom komentoval Hamšíkov možný angažmán stručne: "Uvidíme, či sa naozaj pridá k mužstvu. Priznávam, že ma to zaskočilo. Hráči jeho formátu nechodia často do Allsvenskan."