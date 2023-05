Najlepšie nám bolo na Slovensku. Prečo lotyšskí fanúšikovia ignorujú MS v Rige?

Ale lotyšským fanúšikom to neprekáža.

Kto si nemôže dovoliť letenku, sadne do auta, či autobusu a neváha prejsť tisíce kilometrov, len aby mohol povzbudiť tím, ktorý určite nezíska titul a s najväčšou pravdepodobnosťou ani medailu.

Sú to celé rodiny, ľudia rôzneho veku, bohatší, aj tí menej solventní.

RIGA. Majú povesť najvernejších hokejových fanúšikov. Rok čo rok v máji zamieria tisíce Lotyšov za svojou hokejovou reprezentáciou do ktoréhokoľvek kúta sveta.

Aj v sovietskej ére sa na brehu Rižského zálivu hral dobrý hokej a vyrastali tu výborní hráči, ako Helmut Balderis, legenda a trojnásobný majster sveta so sovietskou zbornou a najstarší draftovaní hráč v histórii NHL.

Ale podľa viacerých Lotyšov je to len ilúzia veľkého diváckeho záujmu o tento turnaj.

Tento rok nemusia lotyšskí fanúšikovia nikam cestovať. Jedna zo skupín MS sa hrá v Rige . Prvý zápas v skupine proti Kanade (0:6) sledovalo vyše 9-tisíc ľudí, vstupenky na tento zápas sa rozchytali hneď ako šli do predaja.

Organizátori v Rige majú problém. Predali doteraz sotva polovicu vstupeniek na zápasy v Riga Arene. Dokonca ani ďalšie zápasy domácej reprezentácie nie sú vypredané. Dôvod? Ceny vstupeniek. Na sobotňajší duel proti Slovensku sa stále dajú kúpiť lístky za 99 alebo za 135 eur. Pre mnohých Lotyšov je to veľa. A hromžia.

Edgars chodí na hokejové šampionáty od roku 2005. Vynechal iba dva. Ale turnaj v Rige ignoruje. „Za 135 eur nepôjdem, ďakujem,“ rozhovorí sa za volantom taxíka.

„Sme štyria priatelia, na majstrovstvá zvykneme chodiť spolu. Počítal som, že ak by sme navštívili zápas v Rige, vyšlo by nás to aj na 800 eur. Vstupenky, cesta na štadión a späť, pivo, teda veľa pív, lebo pivo mám rád…“ vraví.