Hrdinský návrat Valjenta mal trpký koniec. Chcel som mužstvu pomôcť, zhodnotil

Slovenský futbalový obranca Martin Valjent okorenil svoj návrat do národného tímu rýchlym gólom už po šiestich minútach hry.
Jeho presná hlavička však nezabránila prehre Slovenska v semifinálovom stretnutí baráže o MS vo futbale 2026 proti Kosovu (3:4).
Valjent zasiahol do zápasu za „sokolov“ prvýkrát od 13. júna 2022, keď hral v súboji Ligy národov na pôde Kazachstanu ešte pred príchodom talianskeho kormidelníka Francesca Calzonu.
V ďalších dvoch stretnutiach už na jeseň toho istého roka sedel iba na lavičke náhradníkov a svoj štrnásty štart zaznamenal po dva a pol roku od momentu, kedy naposledy figuroval v nominácii (september 2023).
„Ja som chcel mužstvu pomôcť. Samozrejme, nie je to jednoduché, keďže som s chlapcami dlhšie nehral, s niektorými ešte vôbec. Snažil som sa načerpať počas týždňa čo najviac informácií od trénera, od chalanov a pomôcť najlepšie, ako som vedel.
Futbal je kolektívny šport, mužstvo bojovalo do poslednej minúty o to, aby malo možnosť postúpiť. Žiaľ, to sa nestane, ale v utorok nás čaká zápas, ku ktorému sa musíme postaviť s maximálnym rešpektom a profesionalitou,“ uviedol 30-ročný stopér po zápase v mixzóne.
Slováci začali gólom z hlavy Valjenta, ktorý sa zavesil do vzduchu po rohu Lukáša Haraslína. Práve ľavý krídelník dodal domácemu tímu psychickú výhodu v závere prvého polčasu gólom na 2:1.
Stal sa však pravý opak, slovenský výber nezachytil vstup do druhého dejstva a inkasoval hneď trikrát v priebehu 25 minút.
„Myslím si, že zlomový bod nastal na začiatku druhého polčasu, keď sme inkasovali po našom rohu. To nami po psychickej stránke otriaslo, dostali sme druhý gól, následne ďalší.
Nie je ľahké sa potom vrátiť do zápasu. Pokúsili sme sa o to všetkými silami, napokon sme dokázali už len znížiť a na vyrovnanie nám čas nezostal,“ povedal Valjent. Jeho spoluhráč z útoku David Strelec už v štvrtej minúte nadstavenia iba skorigoval konečný výsledok.
Valjent nehádzal vinu za inkasované góly na jednotlivcov. Kosovčania predviedli vysokú efektivitu, keďže skórovali štyrikrát z piatich striel do priestoru slovenskej brány.
„Nerád rozprávam o tom, kto urobil chybu. Vždy sa dá situácia vyriešiť rôznymi spôsobmi. Spraviť faul, možno byť agresívnejší, dôraznejší v šestnástke, tých možností je vždy veľa. Nedokázali sme to, je to škoda, že sme vstúpili do druhého polčasu takto.
Bolo to ťažké prvých 15 minút sme nevedeli reagovať a stratili sme taktickú kontrolu nad zápasom. Taký je futbal, je to záležitosť emócií a takto to chodí,“ poznamenal obranca španielskeho RCD Mallorca.
Slovákom chýbal v strede defenzívy zranený kapitán Milan Škriniar. Calzona tak musel urobiť okrem hráčskych úprav aj taktickú zmenu v rozostavení tímu.
„Hrali sme 3-4-3 v podstate v trojčlennej stopérskej zostave. V druhom polčase sme prešli na štyroch obrancov s tým, že som bol viac pri čiare. V rámci toho zápasu už sa každý snaží robiť to, čo najlepšie vie. Tréner potreboval urobiť taktickú zmenu, tak som sa snažil tomu prispôsobiť,“ uzavrel Valjent.