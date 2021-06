Konflikty s Poliakmi nečakám. Jediné problémy robili Maďari, tvrdí fanúšik

A fanúšikovia pritom nechceli chýbať. Do Petrohradu leteli partie kamarátov, rodiny s deťmi i manželské páry.

PETROHRAD. Tradičné pokriky prerušovali údery bubna. Keď slovenskí fanúšikovia prileteli špeciálnym charterom do Petrohradu, ľudia na letisku spozorneli.

„Pôvodné dejisko zápasu Dublin ma príliš nelákalo. Petrohrad som chcel dlho navštíviť. A teraz to spojím s futbalom,“ priznal Juraj Kormanec z Krásna nad Kysucou.

Najviditeľnejšia i najhlučnejšia boli po prílete do Petrohradu skupinka troch slovenských fanúšikov, ktorí pravidelne cestujú na zápasy národného tímu.

„Mali sme ísť pred rokom na hokejový šampionát do Švajčiarska, ale pre covid ho zrušili. Tak sme prišli na futbalový turnaj do Petrohradu,“ vysvetľuje pán z Nových Zámkov.

Na EURO 2016 vo Francúzsku bol na všetkých slovenských zápasoch. So synom. „Autom sme precestovali celú krajinu a bola to jedna z najkrajších dovoleniek,“ dodáva.

„Najskôr sme zvažovali cestu autom. Odradili nás veľké obmedzenia. Napokon sme zistili, že cez športovú cestovnú kanceláriu to bude lacnejšie i pohodlnejšie,“ vraví Kormanec.

Peniaze vložené do futbalových zájazdov neľutuje. „Človek si ich do hrobu nezoberie,“ usmieva sa rodák z Krásna nad Kysucou.

V základnej skupine na EURO 2020 tipuje Slovákom tri remízy, ktoré by mohli stačiť na postup do osemfinále. Pondelňajšieho zápasu s Poľskom sa už nevie dočkať.

V hlave má gól Hamšíka proti Rusom

Cesta lietadlom z Bratislavy do Petrohradu trvala dve a pol hodiny. Dobrú náladu fanúšikom nepokazilo ani dlhšie vyčkávanie v lietadle po prílete či nečakané testovanie.

V Petrohrade sa jedna skupina vybrala do múzea Ermitáž, druhá časť si išla do centra vybaviť vstupenku na základe FAN ID, ktoré zároveň slúžilo ako víza do Ruska.

„Cez cestovnú kanceláriu som si vybavil zájazd a ubytovanie. Vstupenku som si kúpil sám. Najskôr som chcel ísť na vlastnú päsť, ale kamaráti ma prehovorili, aby som šiel s nimi,“ prezradil Mikuláš Čelko.

Tiež je obrovským fanúšikom slovenského futbalu. Pred piatimi rokmi videl naživo na EURO víťazstvo slovenských futbalistov v Lille proti Rusku 2:1.

„Stále mám v hlave gól Mareka Hamšíka. Bol to zážitok, ktorý si zapamätám do konca života. Bol som aj vo Wembley, keď sme hrali s Anglickom. Jediné, čo ma mrzí, že som nebol v Poľsku, keď sme postúpili na MS do Juhoafrickej republiky,“ dopĺňa.