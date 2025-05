MS v hokeji sú fenomén, tvrdí to aj najnovší prieskum. Mnohí aj dnes kupujú nové televízory

Podľa aktuálneho prieskumu až 71 percent ľudí na Slovensku vo veku od 18 do 65 rokov sleduje šampionát, čo potvrdzuje výnimočnosť tohto podujatia.

BRATISLAVA. Hovorí sa, že máj je lásky čas, no pre mnohých Slovákov je tiež obdobím, počas ktorého sú nalepení na televízne obrazovky, oblečú si dresy a fandia reprezentačnému tímu na MS v hokeji .

Prieskum uskutočnila agentúra Perfect Crowd pre Allegro.sk v apríli 2025 na reprezentatívnej vzorke 1 005 respondentov na Slovensku a 1 005 respondentov v Českej republike vo veku od 18 do 65 rokov.

"Chodíme na každé MS od roku 2014. Pre nás je to dovolenka. Sme traja bratia, plus kamaráti a okrem hokeja máme šťastie, že zakaždým je to v inom meste," hovorila pre Sportnet skupinka z Popradu v Štokholme.