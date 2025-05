Prišiel, bol navyše, poslali ho domov. Do reprezentácie sa vracia programátor

S reprezentáciou odcestoval do dejiska majstrovstiev sveta, no v tíme nemal isté miesto.

Trénerov zaujal natoľko, že súčasťou tímu bol do poslednej chvíle a prežil aj záverečný škrt na zraze v Bratislave. „Byť členom reprezentácie je pre mňa veľká česť. Je to dôvod, pre ktorý celý život na sebe pracujem. Ak sa to podarí, bude to splnený sen,” uviedol.

Po neúspešnej sezóne na klubovej úrovni, keď Spišská Nová Ves ako víťaz základnej časti vypadla vo štvrťfinále so Zvolenom, dostal dvadsaťpäťročný obranca pozvánku do reprezentácie. Druhýkrát v kariére.

„Videl som to v televízii, ale nečakal som, že to bude také zlé,” hovorí Romaňák, ktorý bol pre trénera Vladimíra Országha prvou náhradou.

„Po zápase Slovensko - Rakúsko som hral NHL na PlayStation, keď mi zrazu zavolal pán Šatan,” ozrejmil. O možnosti návratu do Štokholmu vedel, ale vôbec ju nečakal.

Po návrate na Slovensko si stihol oprať veci a dvakrát absolvoval tréning v posilňovni. V utorok poobede sadol do auta a zamieril do Krakova. Z Poľska sa expresne presunie do Švédska, kde sa bude druhýkrát hlásiť reprezentačným trénerom.

Príklad pre mladých hokejistov

Romaňák sa narodil v Poprade. V meste pod Tatrami odštartoval aj svoju hokejovú kariéru. Priznáva, že o hokeji ako mladý chlapec vôbec nič nevedel.

„Pamätám si na to, ako keby to bolo včera. Sledovali sme s otcom doma slovenskú extraligu, hral Poprad. Opýtal sa ma, či by som to nechcel vyskúšať. Ja som súhlasil. Na druhý deň sme šli na štadión a absolvoval som tréning s prípravkou,” opisoval v krátkosti svoje začiatky.