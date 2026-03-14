Slovenky si udržali šancu v boji o postup. Doma proti Cyperkám predviedli skvelý výkon

Natália Martišková (Slovensko) a Ioanna Kiprianouová (Cyprus) v kvalifikačnom zápase na ME 2027 v C - skupine.
Natália Martišková (Slovensko) a Ioanna Kiprianouová (Cyprus) v kvalifikačnom zápase na ME 2027 v C - skupine. (Autor: TASR)
Sportnet|14. mar 2026 o 18:47
Slovenky vyhrali o viac ako tridsať bodov.

Kvalifikácia ME v basketbale žien 2027 - 1. fáza

Slovensko - Cyprus 75:44 (43:26)

Zostava a body SR: Mikulášiková 15, Lambertová 10, Páleníková 9 (10 asistencií), Mištinová 6, Jakubcová 4 (Dudášová 16, Martišková 7, Moravčíková 4, Szmereková 2, Sedláková a Šedivá po 1, Tarkovičová 0)

Najviac bodov Cypru: Pangalosová, Čenaklievová, Racová. Rozhodovali: Hodžič (Nem.), Lapanovičová (Slovin.), Maesanová Krapinecová (Chor.)

Fauly: 17:18, TH: 17/10 - 9/9

Trojky: 9:6

Štvrtiny: 24:13, 19:13, 19:12, 13:6

Diváci: 1200

Slovenské basketbalistky zvíťazili v sobotňajšom stretnutí kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027 nad Cyperčankami 75:44.

Po piatich dueloch v C-skupine tak majú na konte tri víťazstvá a dve prehry a držia si šancu na postup do II. fázy kvalifikácie.

Slovenky proti outsiderovi skupiny v GoPass Aréne potvrdili pozíciu favorita a neumožnili mu prvýkrát spoznať pocit triumfu.

Natália Martišková (Slovensko) a Ioanna Kiprianouová (Cyprus) v kvalifikačnom zápase na ME 2027 v C - skupine v basketbale žien.
Ivana Jakubcová, Rebeka Mikulašiková (obe Slovensko), Stilyana Chenaklievaová, Sofia Stylianidiová, Eleni Pilakoutaová (všetky Cyprus) a Terézia Páleniková (Slovensko) v kvalifikačnom zápase na ME 2027 v C - skupine.
Kyra Lambert (Slovensko) a Ioanna Kiprianouová (Cyprus) v kvalifikačnom zápase na ME 2027 v C - skupine.
Kyra Lambert (Slovensko) a Marissa Pangalosová (Cyprus) v kvalifikačnom zápase na ME 2027 v C - skupine.
Terézia Páleniková (Slovensko) a Eleni Pilakoutaová (Cyprus) v kvalifikačnom zápase na ME 2027 v C - skupine.Terézia Páleniková (Slovensko) a Ioanna Kiprianouová (Cyprus) v kvalifikačnom zápase na ME 2027 v C - skupine.Tréner cyperských basketbalistiek Georgios Palalas v kvalifikačnom zápase na ME 2027 v C - skupine v basketbale žien.Stella Tarkovičová (Slovensko) a Eleni Pilakoutaová (Cyprus) v kvalifikačnom zápase na ME 2027 v C - skupine.Kyra Lambert (Slovensko) a Sofia Stylianidiová (Cyprus) v kvalifikačnom zápase na ME 2027 v C - skupine v basketbale žien.

Zverenky trénera Martina Pospišila čaká rozhodujúci duel o postup v utorok 17. marca o 18.00 h proti Rumunsku taktiež v Bratislave.

Účinkovanie v II. fáze kvalifikácie si zabezpečia najlepšie dva tímy z každej skupiny a tri najlepšie z tretích miest. V konečnej tabuľke sa nebudú počítať duely so štvrtým tímom v skupine.

Priebeh zápasu

I. polčas:

Cyperčanky v hale na Pasienkoch držali v úvode duelu krok so súperom a viedli 10:8.

Následne však domáce zaznamenali šnúru 16:0 a prevzali opraty stretnutia.

Pod desať bodov už náskok Sloveniek neklesol, po polčase viedli o sedemnásť bodov 43:26.

II. polčas:

Ani po zmene strán domáce nepoľavili a pravidelnými striedaniami držali rýchle tempo. Vyskúšali si viacero herných situácií v rôznych zostavách a peknými akciami potešili veľmi solídne zaplnené hľadisko.

Hranicu dvadsaťbodového náskoku prekonali v polovici tretej desaťminútovky a napokon zvíťazili vo všetkých štyroch štvrtinách.

Najlepšou strelkyňou víťaziek bola Nikola Dudášová, ktorá z pozície náhradníčky dosiahla 16 bodov, keď premenila všetky štyri trojky.

Pivotka Rebeka Mikulášiková zapísala 15 bodov, rozohrávačka Kyra Lambertová 10 a dirigentka tímu Terézia Páleníková 9 bodov a 10 asistencií.

Hlasy po zápase

Martin Pospišil, tréner SR: „Sme radi, že sme potvrdili úlohu favorita. Vedeli sme, čo musíme v zápase urobiť a až na niektoré výpadky sme všetko splnili. Proti takému nevyspytateľnému súperovi ako je Cyprus nemožno nič podceniť. Treba sa sústrediť na seba a dodržiavať herný plán. Naša koncentrácia bola na najvyššej úrovni.“

Nikola Dudášová, krídelníčka SR: „Do zápasu sme išli s maximálnym rešpektom po minulom zápase, keďže na Cypre sme sa trápili. Hrali sme to, čo sme chceli. V obrane sme boli agresívnejšie a z toho vyplývali naše ľahké koše. Hrali sme rýchlejšie dopredu a to bol kľúč k úspechu.“

Rebeka Mikulášiková, pivotka SR: „Povedali sme si, že si musíme viac veriť. Jedna druhej a aj viac sebe. To nám pomohlo a aj domáce koše, do ktorých nám to padalo.“

Tabuľka skupiny C

    dnes 18:47
