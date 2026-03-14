Slovenky si udržali šancu v boji o postup. Doma proti Cyperkám predviedli skvelý výkon

Kvalifikácia ME v basketbale žien 2027 - 1. fáza
Slovensko - Cyprus 75:44 (43:26)
Zostava a body SR: Mikulášiková 15, Lambertová 10, Páleníková 9 (10 asistencií), Mištinová 6, Jakubcová 4 (Dudášová 16, Martišková 7, Moravčíková 4, Szmereková 2, Sedláková a Šedivá po 1, Tarkovičová 0)
Najviac bodov Cypru: Pangalosová, Čenaklievová, Racová. Rozhodovali: Hodžič (Nem.), Lapanovičová (Slovin.), Maesanová Krapinecová (Chor.)
Fauly: 17:18, TH: 17/10 - 9/9
Trojky: 9:6
Štvrtiny: 24:13, 19:13, 19:12, 13:6
Diváci: 1200
Slovenské basketbalistky zvíťazili v sobotňajšom stretnutí kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027 nad Cyperčankami 75:44.
Po piatich dueloch v C-skupine tak majú na konte tri víťazstvá a dve prehry a držia si šancu na postup do II. fázy kvalifikácie.
Slovenky proti outsiderovi skupiny v GoPass Aréne potvrdili pozíciu favorita a neumožnili mu prvýkrát spoznať pocit triumfu.
Zverenky trénera Martina Pospišila čaká rozhodujúci duel o postup v utorok 17. marca o 18.00 h proti Rumunsku taktiež v Bratislave.
Účinkovanie v II. fáze kvalifikácie si zabezpečia najlepšie dva tímy z každej skupiny a tri najlepšie z tretích miest. V konečnej tabuľke sa nebudú počítať duely so štvrtým tímom v skupine.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Cyperčanky v hale na Pasienkoch držali v úvode duelu krok so súperom a viedli 10:8.
Následne však domáce zaznamenali šnúru 16:0 a prevzali opraty stretnutia.
Pod desať bodov už náskok Sloveniek neklesol, po polčase viedli o sedemnásť bodov 43:26.
II. polčas:
Ani po zmene strán domáce nepoľavili a pravidelnými striedaniami držali rýchle tempo. Vyskúšali si viacero herných situácií v rôznych zostavách a peknými akciami potešili veľmi solídne zaplnené hľadisko.
Hranicu dvadsaťbodového náskoku prekonali v polovici tretej desaťminútovky a napokon zvíťazili vo všetkých štyroch štvrtinách.
Najlepšou strelkyňou víťaziek bola Nikola Dudášová, ktorá z pozície náhradníčky dosiahla 16 bodov, keď premenila všetky štyri trojky.
Pivotka Rebeka Mikulášiková zapísala 15 bodov, rozohrávačka Kyra Lambertová 10 a dirigentka tímu Terézia Páleníková 9 bodov a 10 asistencií.
Hlasy po zápase
Martin Pospišil, tréner SR: „Sme radi, že sme potvrdili úlohu favorita. Vedeli sme, čo musíme v zápase urobiť a až na niektoré výpadky sme všetko splnili. Proti takému nevyspytateľnému súperovi ako je Cyprus nemožno nič podceniť. Treba sa sústrediť na seba a dodržiavať herný plán. Naša koncentrácia bola na najvyššej úrovni.“
Nikola Dudášová, krídelníčka SR: „Do zápasu sme išli s maximálnym rešpektom po minulom zápase, keďže na Cypre sme sa trápili. Hrali sme to, čo sme chceli. V obrane sme boli agresívnejšie a z toho vyplývali naše ľahké koše. Hrali sme rýchlejšie dopredu a to bol kľúč k úspechu.“
Rebeka Mikulášiková, pivotka SR: „Povedali sme si, že si musíme viac veriť. Jedna druhej a aj viac sebe. To nám pomohlo a aj domáce koše, do ktorých nám to padalo.“