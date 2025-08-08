Mladé Slovenky idú bojovať o medaily. Kde sledovať ME v hádzanej žien U17? (TV program)

PODGORICA. Slovenské hádzanárky sú na majstrovstvách Európy do 17 rokov najväčšou senzáciou turnaja.
Po skvelých výkonoch postúpili už do semifinále a budú bojovať o medaily.
Slovenky zvládli základnú skupinu bez prehry. Postupne zdolali Portugalsko 31:26, Severné Macedónsko deklasovali rozdielom triedy o trinásť gólov 34:21 a na záver remizovali s Nemeckom 21:21.
V osemfinálovej skupine následne porazili favorizované Španelsko 25:22, čím si zabezpečili účasť vo štvrťfinále.
Doposiaľ prvá prehra prišla už s istotou postupu, keď podľahli Dánsku 21:22.
O dva dni neskôr sa Slovenky dočkali oplaty. Vo štvrťfinále zdolali Dánky 30:29 po veľkej dráme. Päť sekúnd pred koncom zápasu rozhodli gólom zo 7-metrového hodu.
V semifinále nastúpia slovenské hádzanárky v piatok s domácou Čiernou Horou. Zápas bude vysielať o 17:00 stanica Sport 1.
Rovnaká stanica ešte predtým odvysiela zápasy o umiestnenie o 12:00, respektíve 14:30. Následne o 19:30 je na programe druhé semifinále medzi Španielskom a Chorvátskom.
Slovenky už majú istú účasť aj na budúcoročných MS do 18 rokov. Účasť na ME U17 malo istých 20 tímov, ale nie Slovenky. Tie si ju museli vybojovať v kvalifikácii na jeseň minulého roka.