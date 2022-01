Slováci sú na ME víťazstvo od senzácie. Tréner to predpovedal

GRONINGEN. Futsalisti spod Tatier prežívajú vrchol svojej reprezentačnej kariéry. Slovensko sa po prvý raz v histórii kvalifikovalo na záverečný európsky turnaj a pred posledným zápasom v skupine je dokonca v hre o postup do štvrťfinále.

"Ak zvíťazíme, poprípade remizujeme, relatívne môžeme prehrať aj o jeden gól, no pokiaľ následne vyhráme s Chorvátmi, môžeme postúpiť. Len Rusi musia poraziť všetkých v skupine," povedal Marián Berky ešte pred druhým súbojom.

Zverenci Mariána Berkyho tak postúpia v prípade akéhokoľvek víťazstva v priamom súboji s Chorvátskom, preskočili by ho v tabuľke o bod. Tréner pritom podobný scenár načrtol ešte pred súbojom s Poľskom:

Jeho predpoveď vyšla. Absolútny favorit skupiny suverénne zdolal aj Chorvátsko (4:0) a iný výsledok sa neočakáva ani v súboji s poľským outsiderom.

Preto aj v prípade tesnej prehry s Poliakmi mohli byť Slováci v hre o postup. Ak by zdolali Chorvátov o dva góly, postúpili by na základe lepšieho skóre. To však už teraz riešiť nemusia.

Aby im v záverečnom zápase stačila na postup remíza s Chorvátskom, museli by Poľsko zdolať až o štyri góly. Taký náskok si však v zápase vytvoriť nedokázali.