Verím, že sa budem tešiť so slzami v očiach, vraví kapitán juniorov Sýkora

Zápas proti Nemecku sme dotiahli do víťazného konca, takže som bol šťastný. To je moja úloha, doviesť tím do víťazného konca. Samozrejme, je to obrovská zodpovednosť, keďže som akoby hlava toho tímu. Vždy, keď chcem, aby niečo robili ostatní, musím to začať robiť najmä ja. Musím ísť príkladom a robiť to na zápasoch a na tréningoch takisto.

Na papieri má Slovensko veľmi kvalitný tím a vyjadrujú sa o tom aj experti. O tlaku z médií sa vyjadril aj Šimon Nemec. Vnímate to?

Videl som Šimonove vyjadrenie. Povedali sme si, že my sa hlavne sústredíme na seba. Nevnímame médiá. Ja sa tiež snažím nečítať rozhovory a podobné veci. Budujeme si to tu sami a ak by sme to čítali, možno by sme mali na seba ešte väčší tlak.

Chceme mať čisté hlavy a ísť od zápasu k zápasu. To je náš cieľ. Ja som sám na mítingu povedal, že nemôžeme čítať komentáre a podobné veci, lebo vždy sa nájde niečo, čo nás môže položiť. Nechceme mať tlak, chceme si to užívať a hrať bez stresu.

Zrejme si pamätáte slzy po minuloročnej štvrťfinálovej prehre s Kanadou. Teraz si na turnaji zahráte poslednýkrát. Aké pocity to vo vás vyvoláva? Motivuje vás to?

Áno, bolo to obrovské sklamanie. Boli sme kúsok od veľkého ošiaľu, bol by to taký malý hokejový zázrak, ak by sme zdolali Kanadu. Veľmi ma to mrzelo, bolo to tesné. O to viac som teraz odhodlaný napraviť to. Tento rok verím, že to bude naopak, že sa budem tešiť so slzami v očiach. Bolo by to skvelé a uvidíme, ako to dopadne. Je to obrovská motivácia a verím, že to napravíme.