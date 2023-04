Mladé Slovenky jasne zdolali Azerbajdžan, postup im však ušiel

Kvalifikácia ME vo futbale žien do 19 rokov - 2. fáza, 5. skupina B-divízie

GABČÍKOVO. Slovenské futbalové reprezentantky do 19 rokov vyhrali vo svojom druhom a záverečnom zápase turnaja 2. fázy kvalifikácie ME v Gabčíkove nad Azerbajdžanom 4:0, no na priamy postup do A-divízie súťaže to nestačilo.