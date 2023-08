Slováci pod vedením Nagliča našli víťazný recept. Tréner je zvedavý na žreb

"Albánci zo začiatku hrýzli, ako sa aj dalo čakať. Tie ich prvé štvrtiny sú silné, napokon sme im odskočili. Začali sme lepšie brániť, hralo sa nám už ťažšie, pretože sme vedeli, že sme postúpili a bolo náročné hľadať motiváciu, ale chceli sme odohrať seriózny zápas, čo sa nám podarilo. Sme šťastní a tešíme sa do ďalšej kvalifikácie," vravel pre TASR bezprostredne po zápase autor 15 bodov Jakub Mokráň.

"Gratulujem chlapcom. Nebolo to ľahké odohrať, pretože sme už nemali žiaden tlak, ale dosiahli sme to, čo sme chceli. Rozdelili sme minúty. Je za nami úspešné reprezentačné okno a teraz som zvedavý, kam nás donesie žreb," uviedol tréner Slovákov Aramis Naglič.

Slováci ukázali v správny čas výbornú formu, výsledkom tak bola nielen stopercentná bilancia v I-skupine a celkovo ôsme víťazstvo za sebou v celej predkvalifikácii, ale hlavne postup do bojov o miesto na majstrovstvách Európy 2025.

"Myslím si, že 40 minút sme hrali koncentrovane. Prvý polčas sme im síce neušli, ale chceli sme to čo najskôr spraviť, aby sme sa s nimi netrápili, pretože ide o seriózneho a nepríjemného súpera, hlavne doma. Odohrali sme veľmi dobrý zápas, to hovorí aj o tom skóre," prezradil s 20 bodmi najlepší strelec hostí Dalibor Hlivák.

Ideálne ho však zastúpili spoluhráči, naplno sa chopili šance menej vyťažení hráči. Už v druhej štvrtine sa dostalo Slovensko do vedenia a až do záveru ho nepustilo z rúk.

"Mali sme pomalší rozbeh, ale zabrali sme a možno ho od druhej-tretej štvrtiny kontrolovali. Potom sa to už len dohrávalo. Zahral si každý, pošetrili sa nejaké sily. My sme radi, že sa nikto nezranil. Udržali sme si stopercentnú bilanciu a môžeme byť na seba hrdí, ako sme to všetko zvládli," povedal rozohrávač Matej Majerčák.