Komu bude chýbať Rybár a prečo nie je K. Pospíšil na OH? + Depresívny rebríček klubov (Hokejový BOSS)

Nový Hokejový BOSS je na svete a s ním ďalšia horúca debata na dianie v slovenskom hokeji.
Klasické trio Boris Valábik, Stano Benčat a Ondro Rusnák debatovalo na viaceré zaujímavé témy. Na čo sa môžete tešiť?
Jubilejný dvadsiaty diel tejto sezóny chalani rozdelili na dve zásadné témy – reprezentácia a Tipsport liga.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Na úvod debatovali o nominácii Slovenska na blížiace sa hry v Miláne. Ondro v minulom dieli zložil „svoju zostavu“, pričom sa takmer dokonale trafil. Povedal, že v bránke by malo byť trio Hlavaj, Škorvánek, Rybár.
A možno by to tak i bolo, ak by sa tretí menovaný nerozhodol zostať v klube KHL a neprísť do národného tímu. Čo na to chalani?
„Ja to poviem natvrdo, je to úplne jedno. Ako pre slovenskú reprezentáciu. Mnohým ľuďom to netrhá žily. Čo je skôr zaujímavé, že máme v tíme hráča z univerzity, to sa ešte nestalo.
Adam Gajan bol výborný na Spenglerovom pohári, tam sa ukázal. Ale aj tak, jednotka a dvojka sú jasní – Hlavaj a Škorvánek,“ povedal Ondro.
„Nemám skúsenosť z KHL, nehral som tam, hoci, Kazachstan, kde som bol, je podobný. Jedna vec je totiž oficiálna, mediálna, druhá to, čo je za oponou.
Možno mu mohli povedať, že ak pôjdeš na olympiádu, my podpíšeme nového brankára a ty končíš, kto vie,“ doplnil Boris.
Ďalšie témy boli takisto horúce. Na čo sa tešiť?
- Prečo nejde na OH Samo Kňažko?
- Ako môže vyzerať naša presilovka?
- Prečo chýba Kristián Pospíšil?
- Je slovenský výber to najlepšie, čo máme?
- Hodil by sa do tímu Martin Chromiak?
- Aké sú naše šance na úspech?
- Vyradenie dresu Zdena Cháru v Bostone – je viac ako členstvo v Sieni slávy či medaila z MS?
- Kto sa stal BOSS-om Týždňa?
- Neni Týždňa venované Popradu
- Ako vyzerá depresívny rebríček ligy?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.