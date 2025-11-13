Majú Cehlárik a Hrivík na olympiádu? Koho zavolať z Ruska? (Hokejový BOSS)

BRATISLAVA. Hokejový Tipsport liga má prestávku, ktorú vyplnil Nemecký pohár. Aj viacero hráčov zo slovenských klubov si obliekli národný dres a reprezentovali Slovensko.
Výber trénera Vladimíra Országha obsadil 2. miesto, keď po dvoch výhrach nestačil na domáce Nemecko.
Moderátor Stanislav Benčat sa o turnaji, ale aj následnom rozbehu ligy bavil s Brankom Radivojevičom a Michalom Hudecom.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Ešte predtým, ako sa vrhli páni na rozoberanie hry národného tímu, si „odskočili“ do zámoria. Zdeno Chára sa stal štvrtým Slovákom, ktorého uviedli do Siene slávy NHL a tak Radivojevič, ako aj Hudec, vytiahli príhody so Zdenom.
„V roku 2001 začínal Zdeno v našej lige. Hrali sme proti Trenčínu. Hovorím si, mám rýchlosť, obhodím si ho a prekorčuľujem. Veľká chyba. Pekne ma oplieskal,“ spomínal so smiechom Hudec.
„Zdeno je obrovská persóna, líder, skvelý človek a výnimočný hráč. V jednom z prvých zápasov v NHL sme hrali proti sebe. Bolo buly. Hovorím mu, Zdenko, ahoj.
Ani brvou nepohol. O sekundu som dostal sekeru. Po zápase ale hneď za mnou prišiel, pokecať, a tak. Na ľade hold neznal brata,“ konštatoval Radivojevič.
Následne sa už debata zvrtla na rozprávanie o lige. Na čo všetko sa môžete tešiť?
- Ako hodnotia chalani výkony Slovákov na Nemeckom pohári?
- Vypýtalo si trio Takáč – Sukeľ – Okuliar miestenku do tímu?
- Aká bude budúcnosť Cehlárika či Hrivíka v reprezentácii?
- Majú na to, aby hrali na OH?
- Ako veľmi miešajú karty pri nominácii mladí hráči z NHL?
- Ktorí obrancovia by mali hrať na olympiáde presilovku?
- Nominuje zväz na olympiádu aj hráčov z Ruska, ak áno, koho?
- Čo ukázala prvá tretina v Tipsport lige?
- Prečo sa nedarí Dukle Trenčín, hoci mala skvelý úvod?
- Ako to funguje na trhu s voľnými hráčmi a legionármi?
- Kto je najpríjemnejším prekvapením v rámci ligy?
- Kto sa stal BOSS-om Týždňa?
Odpovede nielen na tieto otázky, ale aj ďalšie zaujímavé témy nájdete v novej epizóde podcastovej relácie Hokejový BOSS.