Veľká komplikácia pre Slovenky. Pred MS prišli o skúsenú hráčku

Detailné vyšetrenia lekárov u Szarkovej odhalili natrhnutie menisku v kolene a v stredu už aj podstúpila operáciu.

"Bola som u doktora Almásiho. Zákrok urobil veľmi rýchlo, keďže nás tlačí čas. To mi veľmi pomohlo. Verím, že som v dobrých rukách. Vážim si, že sa to podarilo promptne vyriešiť. Som len rada, že to nie sú väzy, takže to bolo pre mňa šťastie v nešťastí," ozrejmila športovkyňa na slovakhandball.sk.