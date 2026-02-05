Prilby, okuliare, či bundy. Zlodej z Willingenu vrátil Nórom ukradnuté vybavenie

Neznámy páchateľ vrátil nórskym skokanom na lyžiach vybavenie, ktoré im ukradol počas podujatia Svetového pohára vo Willingene. Vo štvrtok to uviedla nemecká polícia.
Podľa agentúry DPA prišiel do lyžiarskeho klubu vo Willingene balík obsahujúci prilby, bundy a lyžiarske okuliare.
Balík zrejme odoslal jeden z dvoch podozrivých, ktorý predtým kontaktoval políciu a nórsky tím. Nie je jasné, či boli všetky ukradnuté veci vrátené. Polícia dodala, že vybavenie bude „vrátené nórskemu tímu čo najskôr“.
Prilby, bundy, čiapky, rukavice a okuliare ukradol zlodej v sobotu zo skladu nórskej výpravy. Športový riaditeľ nórskeho skokanského tímu Jan-Erik Aalbu v stredu prezradil, že ho telefonicky kontaktoval podozrivý páchateľ a ospravedlnil sa za krádež.
„Ospravedlnil sa, veľmi sa bál následkov. Bol to jednoznačne kajúcny hriešnik,“ povedal Aalbu pre online denník Nettavisen.
Podujatie vo Willingene bolo pre skokanov na lyžiach poslednou zastávkou SP pred ZOH 2026.