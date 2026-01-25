VIDEO: Hviezde Slovinska ušli z mostíka lyže. Japonci túto kurióznu nehodu využili naplno

MS v letoch v Oberstdorfe 2026
Poradie
Krajina
Body
1.
Japonsko
1569,6
2.
Rakúsko
1560,0
3.
Nórsko
1483,7
4.
Nemecko
1406,8
5.
Fínsko
1291,3
6.
Slovinsko
1254,6
Japonskí skokani na lyžiach získali zlaté medaily v tímovej súťaži na MS v letoch v nemeckom Oberstdorfe.
Kvarteto Rjójú Kobajaši, Tomofumi Naitó, Naoki Nakamura a Ren Nikaidó zvíťazilo so ziskom 1569,6 bodu pred Rakúskom (1560,0) a Nórskom (1483,7).
Štvrtí boli Nemci, ktorí tak prvýkrát od roku 2010 odišli z MS bez medaily.
Rakúšania viedli pred záverečnou sériou pred Japoncami, ale Jan Hörl v nej skočil menej (216 m) ako Nikaidó (229 m).
Japonsko sa tak teší zo svojho prvého leteckého titulu majstra sveta, získalo vôbec prvú tímovú medailu na šampionáte v letoch na lyžiach.
Favorizovaní Slovinci skončili až na 6. mieste. Ich lídra a čerstvého majstra sveta v individuálnej súťaži Domena Prevca v 1. kole diskvalifikovali po tom, čo mu pred skokom kuriózne „ušli“ lyže z mostíka. Stalo sa to v čase, keď sa práve chystal vyštartovať Nór Marius Lindvik.
VIDEO: Kuriózna nehoda Prevca
Diváci tak boli svedkami bizarnej scény, keď sa obe uvoľnené lyže kĺzali dolu mostíkom a jedna sa dokonca došmýkala až do doskočiska.
Prevcovi nestihli dodať náhradné lyže včas a funkcionári Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) mu už neumožnili v 1. kole štartovať.
Slovincom sa to nepáčilo, ich protest však zamietli. V súťaži pokračovali, aj keď už boli bez šance na dobré umiestenie. V 2. kole Prevc nastúpil, predviedol v ňom tretí najlepší skok (228,5 m).
Podľa DPA si Domen Prevc dostatočne nezaistil lyže pri kontrole.
„Oprel si ich o plachtu. Mal možnosť dať ich funkcionárovi FIS alebo ich vložiť do držiaka. Pre sneženie bol povrch šmykľavý a lyže sa uvoľnili a spadli. Bola to jeho vlastná chyba.
Považuje sa to za neodštartovanie, ako keď si zabudnete štartové číslo. Samozrejme, je to šokujúce. Nič také som ešte nevidel,“ uviedol pre ARD technický delegát FIS Andreas Bauer.