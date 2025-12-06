Slovinec dominoval od úvodu až po koniec. V sezóne si pripísal prvý triumf

Víťazný slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc (v strede).
Víťazný slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc (v strede). (Autor: TASR/AP)
TASR|6. dec 2025 o 18:54
Celkovo to bol jeho desiaty triumf v kariére.

Svetový pohár v skokoch na lyžiach - Wisla

Výsledky:

Poradie

Meno

Krajina

Výsledok

1.

Domen Prevc

Slovinsko

286,2 (136,0/130,0)

2.

Philipp Raimund

Nemecko

279,4 (129,0/130,5)

3.

Rjójú Kobajaši

Japonsko

267,2 (130,5/123,0)

Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc triumfoval v sobotňajšej súťaži na podujatí Svetového pohára v poľskej Wisle.

Na mostíku HS134 dostal za skoky dlhé 136 a 130 m celkovo 286,2 bodu a zvíťazil s náskokom 6,8 bodu na Nemca Philippa Raimunda (279,4).

S už výraznejšou stratou skončil na treťom mieste Japonec Rjójú Kobajaši (267,2).

Dvadsaťšesťročný Prevc viedol už po 1. kole a v druhom si líderskú pozíciu bez problémov postrážil.

Dosiahol premiérové víťazstvo v sezóne a celkovo desiate v kariére v prestížnom seriáli.

„Po nevydarených tréningových skokoch a kvalifikácii som šťastný, že sa mi podarilo zažiariť v hlavnej súťaži. Je to otázka prístupu, veľa záleží na správnom postavení v drepe.

Na zrekonštruovanom skokanskom mostíku vo Wisle mám stále nejaké problémy, ale vidíme, že som schopný zvíťaziť,“ povedal Prevc pre slovinskú RTV.

Na čele celkového poradia SP zostal jeho krajan Anže Lanišek (406 b.), no druhý Prevc (370) znížil manko už len na 36 bodov.

Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Ďalšie preteky sú vo Wisle na programe v nedeľu (12.55 kvalifikácia, 14.25 hlavná súťaž).

Skoky na lyžiach

