Slovinec dominoval od úvodu až po koniec. V sezóne si pripísal prvý triumf

Svetový pohár v skokoch na lyžiach - Wisla
Výsledky:
Poradie
Meno
Krajina
Výsledok
1.
Domen Prevc
Slovinsko
286,2 (136,0/130,0)
2.
Philipp Raimund
Nemecko
279,4 (129,0/130,5)
3.
Rjójú Kobajaši
Japonsko
267,2 (130,5/123,0)
Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc triumfoval v sobotňajšej súťaži na podujatí Svetového pohára v poľskej Wisle.
Na mostíku HS134 dostal za skoky dlhé 136 a 130 m celkovo 286,2 bodu a zvíťazil s náskokom 6,8 bodu na Nemca Philippa Raimunda (279,4).
S už výraznejšou stratou skončil na treťom mieste Japonec Rjójú Kobajaši (267,2).
Dvadsaťšesťročný Prevc viedol už po 1. kole a v druhom si líderskú pozíciu bez problémov postrážil.
Dosiahol premiérové víťazstvo v sezóne a celkovo desiate v kariére v prestížnom seriáli.
„Po nevydarených tréningových skokoch a kvalifikácii som šťastný, že sa mi podarilo zažiariť v hlavnej súťaži. Je to otázka prístupu, veľa záleží na správnom postavení v drepe.
Na zrekonštruovanom skokanskom mostíku vo Wisle mám stále nejaké problémy, ale vidíme, že som schopný zvíťaziť,“ povedal Prevc pre slovinskú RTV.
Na čele celkového poradia SP zostal jeho krajan Anže Lanišek (406 b.), no druhý Prevc (370) znížil manko už len na 36 bodov.
Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Ďalšie preteky sú vo Wisle na programe v nedeľu (12.55 kvalifikácia, 14.25 hlavná súťaž).