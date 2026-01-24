Slovinský skokan na lyžiach deklasoval konkurenciu. Majstrom sveta sa stal prvýkrát v kariére

Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc.
Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc. (Autor: TASR/Kyodo Photo via AP)
TASR|24. jan 2026 o 18:18
Slovenský reprezentant Hektor Kapustík na šampionáte neštartuje.

MS v letoch na lyžiach 2026 - Oberstdorf

Výsledky:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Domen Prevc

Slovinsko

905,4 b. (204,0 m/224,5 m/232,0 m/222,5 m)

2.

Marius Lindvik

Nórsko

845,9 (226,5/212,0/221,0/231,5)

3.

Ren Nikaidó

Japonsko

842,4 (230,5/224,5/221,5/220,0)

Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc suverénnym spôsobom triumfoval na MS v letoch v nemeckom Oberstdorfe a prvýkrát v kariére sa stal majstrom sveta.

Po štyroch skokoch mal náskok priepastných 59,5 bodu pred druhým Nórom Mariusom Lindvikom. Bronz získal Japonec Ren Nikaidó s odstupom 63 bodov.

Prevc mal po prvom dni a prvých dvoch pokusoch odstup 14 bodov pred druhým Nikaidóm. Po treťom skoku už mal pred súpermi náskok 48,5 bodu a výborný let predviedol aj na záver súťaže.

Víťaz podujatia z roku 2022 Lindvik bol po prvom dni tretí a na druhú priečku sa vyšvihol až záverečným skokom.

Nikaidó klesol na bronzovú priečku, no napriek tomu zariadil pre Japonsko prvú medailu z podujatia od roku 1998.

Prevc rozšíril svoju zbierku o druhé individuálne zlato z významného podujatia, už pred rokom na MS v severskom lyžovaní v Trondheime zvíťazil v súťaži na veľkom mostíku.

Z MS v letoch mal doteraz dva najcennejšie kovy z tímových súťaží.

Prevc v tejto sezóne dominuje, keď vedie Svetový pohár a zaznamenal v ňom už deväť triumfov. MS v letoch sa však do bojov o veľký krištáľový glóbus nepočítajú.

Dvadsaťšesťročný Slovinec nadviazal na svojho staršieho brata Petra, ktorý na podujatí triumfoval v roku 2016.

Slovinsko má v histórii ešte aj tretieho svetového šampióna v letoch. V roku 2012 triumfoval Robert Kranjec.

„Na tomto som pracoval veľmi dlho. Lety sú moje obľúbené, cítim sa v nich veľmi dobre a tu v Oberstdorfe som sa prvýkrát v kariére dostal cez 200 metrov. Sú to skvelé pocity, mám druhé zlato z MS, uspel som na Turné štyroch mostíkov a za rohom je olympiáda,“ tešil sa Prevc.

Slovenský reprezentant Hektor Kapustík na šampionáte neštartuje. Na ceste z podujatia SP v Sappore totiž ochorel a nasadili mu antibiotiká.

Pred OH 2026 v Miláne a Cortine d´ Ampezzo sa na prelome januára a februára ešte predstaví na podujatiach v nemeckom Willingene. V Oberstdorfe je v nedeľu na programe ešte súťaž tímov.

Skoky na lyžiach

    dnes 18:18
