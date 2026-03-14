Šok na úkor Prevca. V Osle nepostúpil do 2. kola, premiérové víťazstvo zaznamenal Švajčiar

Domen Prevc.
Domen Prevc. (Autor: TASR/NTB Scanpix via AP)
TASR|14. mar 2026 o 18:43
Švajčiarsky skokan na lyžiach Gregor Deschwanden sa stal víťazom sobotňajších pretekov Svetového pohára v nórskom Holmenkollene.

Na veľkom mostíku dosiahol za skoky dlhé 132,5 a 133,4 m celkom 263,1 bodu a triumfoval s 1,4-bodovým náskokom pred Rakúšanom Maximilianom Ortnerom (261,7). Pódium doplnil Naoki Nakamura z Japonska (251,7).

Do druhého kola nepostúpil už istý držiteľ veľkého krištáľového glóbusu Domen Prevc zo Slovinska, ktorý pristál na značke 117,5 m a so ziskom 105,2 bodu bol až 42.

Slovenský reprezentant Hektor Kapustík sa do hlavnej súťaže neprebojoval, v piatkovej 65-člennej kvalifikácii obsadil 62. miesto a za postupom zaostal o takmer 17 bodov.

