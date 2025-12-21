Kapustík sa do druhého kola neprebojoval. Japonec ukončil skvelú sériu Prevca

Svetový pohár v skokoch na lyžiach
1.
Rjoju Kobajaši
Japonsko
310,0 b
2.
Domen Prevc
Slovinsko
306,4 b
3.
Felix Hoffmann
Nemecko
303,8 b
4.
Philipp Raimund
Nemecko
296,6 b
5.
Kacper Tomasiak
Poľsko
293,8 b
40.
Hektor Kapustík
Slovensko
122,1 b
Japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši sa stal víťazom podujatia Svetového pohára vo švajčiarskom Engelbergu.
V nedeľňajších pretekoch na veľkom mostíku ukončil víťaznú sériu Slovinca Domena Prevca, ktorý vyhral predchádzajúcich päť podujatí.
Kobajaši zdolal Prevca v celkovom hodnotení dvoch kôl o 3,6 bodu. Na treťom mieste klasifikovali víťaza kvalifikácie Nemca Felixa Hoffmanna.
Jediný slovenský zástupca v súťaži Hektor Kapustík nepostúpil do druhého kola, skok dlhý 122,0 metra mu priniesol známku 122,1 bodu a 40. miesto.
Za účasťou medzi najlepšou 30-tkou zaostal o 8,1 bodu.