Kapustík sa do druhého kola neprebojoval. Japonec ukončil skvelú sériu Prevca

TASR|21. dec 2025 o 18:29
Slovinec vyhral posledných päť podujatí Svetového pohára.

Svetový pohár v skokoch na lyžiach

1.

Rjoju Kobajaši

Japonsko

310,0 b

2.

Domen Prevc

Slovinsko

306,4 b

3.

Felix Hoffmann

Nemecko

303,8 b

4.

Philipp Raimund

Nemecko

296,6 b

5.

Kacper Tomasiak

Poľsko

293,8 b

40. 

Hektor Kapustík

Slovensko

122,1 b

Japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši sa stal víťazom podujatia Svetového pohára vo švajčiarskom Engelbergu.

V nedeľňajších pretekoch na veľkom mostíku ukončil víťaznú sériu Slovinca Domena Prevca, ktorý vyhral predchádzajúcich päť podujatí.

Kobajaši zdolal Prevca v celkovom hodnotení dvoch kôl o 3,6 bodu. Na treťom mieste klasifikovali víťaza kvalifikácie Nemca Felixa Hoffmanna.

Jediný slovenský zástupca v súťaži Hektor Kapustík nepostúpil do druhého kola, skok dlhý 122,0 metra mu priniesol známku 122,1 bodu a 40. miesto.

Za účasťou medzi najlepšou 30-tkou zaostal o 8,1 bodu.

