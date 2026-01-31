Prevc si upevnil vedenie vo Svetovom pohári. V Nemecku zvíťazil s veľkým náskokom

Svetový pohár v skokoch na lyžiach - Willingen
1.
Domen Prevc
Slovinsko
264,2 b. (146,5 m+155,0 m)
2.
Ren Nikaidó
Japonsko
242,2 (145,0+147,0)
3.
Karl Geiger
Nemecko
237,8 (140,5+142,0)
4.
Felix Hoffmann
Nemecko
235,9 (136,5+144,5)
5.
Manuel Fettner
Rakúsko
223,4 (137,0+137,0)
6.
Andreas Wellinger
Nemecko
223,1 (134,0+138,5)
Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc suverénne triumfoval na podujatí Svetového pohára v nemeckom Willingene a upevnil si vedúce postavenie v celkovom poradí.
V sobotňajšej súťaži zvíťazil s 22-bodovým náskokom pred Japoncom Renom Nikaidóm, tretí skončil domáci Karl Geiger.
Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil do 2. kola, keď v tom prvom pristál na značke 109 m a so ziskom 63,6 bodu obsadil 41. miesto.
Prevc viedol na veľkom mostíku HS-147 už po úvodnom kole, ktorý bol veternou lotériou. Skočil v ňom 146,5 metra a na druhého Geigera mal k dobru 11,7 bodu.
V druhom kole, v ktorom sa už vietor stabilizoval, svoj výkon ešte zlepšil, keď doplachtil na značku 155 m a iba pol metra mu chýbalo k vyrovnaniu rekordu mostíka.
Dopadol do podrepu, za čo mal štýlové zrážky, ale mrzieť ho to nemuselo, lebo celkovým bodovým ziskom 264,2 jasne zvíťazil.
Geiger klesol na tretiu priečku za Nikaida, no pódiovým umiestením si napravil chuť po tohtosezónnom trápení.
V prvej šestke malo domáce Nemecko ešte aj štvrtého Felixa Hoffmanna a šiesteho Andreasa Wellingera.
Dvadsaťšesťročný Prevc slávil desiaty individuálny triumf v sezóne a už 19. v kariére vo SP.
„Som rád, že sme absolvovali obe kolá. Mal som celkovo dobré podmienky, najmä v druhom kole. To som si veľmi užil, počas skoku som neustále naberal výšku. Pri dopade som si musel dávať pozor, veď nás onedlho čaká olympiáda,“ citovala APA víťaza Turné štyroch mostíkov.
Prevc zvýšil náskok na čele celkovej klasifikácie SP pred druhým Japoncom Rjójúm Kobajašim už na 538 bodov.
Celkové poradie Svetového poradia
1.
Domen Prevc
Slovinsko
1514 b
2.
Rjójú Kobajaši
Japonsko
976
3.
Ren Nikaidó
Japonsko
841