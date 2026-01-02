Turné štyroch mostíkov už bez švajčiarskeho veterána. Komplikácia v nominácii na ZOH

ČTK|2. jan 2026 o 10:56
V nemeckých dejiskách nepostúpil do druhého kola.

Pre slabé výkony nebude v Turné štyroch mostíkov pokračovať veterán Simon Ammann. Švajčiarsky zväz na facebooku oznámil, že štvornásobný olympijský víťaz pred rakúskou časťou prestížnej série v tíme končí.

Pre štyridsaťštyriročného niekdajšieho celkového víťaza Svetového pohára to môže znamenať komplikáciu v úsilí o nomináciu na turínske hry.

Bývalý majster sveta zo stredného mostíka aj v letoch Ammann v nemeckých dejiskách Oberstdorfe a Garmisch-Partenkirchene nepostúpil do druhého kola. V oboch pretekoch obsadil 34. miesto a priebežne mu v polovici Turné patrí 36. pozícia.

Ammann usiluje o ôsmu účasť na olympijských hrách. Pod piatimi kruhmi zažiaril v rokoch 2002 v Salt Lake City a 2010 vo Vancouveri, kde ovládol vždy oba individuálne preteky.

Vo Svetovom pohári vyhral 23 súťaží, tú poslednú ale už v roku 2014 a na začiatku roka 2018 naposledy vybojoval pódiové umiestnenie.

V tejto sezóne doteraz získal len 18 bodov a najlepšie umiestnenie zaznamenal pred Vianocami v Engelbergu, kde skončil dvadsiaty.

S Ammannom nebude v Turné pokračovať vo švajčiarskych farbách ani 20-ročný Juri Kesseli. Ku Gregorovi Deschwandenovi a Sandrovi Hauswirthovi sa pripoja ďalší Ammannovi konkurenti v boji o olympiádu Felix Trunz a Killian Peier.

    dnes 10:56
