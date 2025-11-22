V dejisku ZOH 1994 vyhrala japonská skokanka. Pred súperkami mala ohromný náskok

Nozomi Marujamová.
Nozomi Marujamová. (Autor: TASR/NTB Scanpix via AP)
TASR|22. nov 2025 o 15:02
ShareTweet0

Slovenky Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková nepostúpili z kvalifikácie.

Japonská skokanka na lyžiach Nozomi Marujamová vyhrala úvodnú individuálnu súťaž nového ročníka Svetového pohára v nórskom Lillehammeri.

V dejisku ZOH 1994 triumfovala suverénnym spôsobom s vyše 25-bodovým náskokom pred Kanaďankou Abigail Strateovou, tretia skončila Rakúšanka Lisa Ederová.

Slovenky Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková nepostúpili z kvalifikácie do hlavnej súťaže.

SP v skokoch na lyžiach v Lillehammeri

ženy - individuálna súťaž na veľkom mostíku:

1. Nozomi Marujamová (Jap.) 285,5 b. (133,5 +130,5 m), 2. Abigail Strateová (Kan.) 259,7 (129,0+121,0), 3. Lisa Ederová (Rak.)

255,4 (121,0+125,5)

Celkové poradie SP (1):

1. Marujamová 100 bodov, 2. Strateová 80, 3. Ederová 60

Skoky na lyžiach

    Nozomi Marujamová.
    Nozomi Marujamová.
    V dejisku ZOH 1994 vyhrala japonská skokanka. Pred súperkami mala ohromný náskok
    dnes 15:02
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Skoky na lyžiach»V dejisku ZOH 1994 vyhrala japonská skokanka. Pred súperkami mala ohromný náskok