Sedemnásobná majsterka sveta ukončí kariéru. Úspešná skokanka si plánuje založiť rodinu

Po olympijskej sezóne ukončí kariéru skokanky na lyžiach sedemnásobná majsterka sveta Katharina Schmidová.
Podľa počtu medailí najúspešnejšia nemecká pretekárka bude mať ešte vo februári v Taliansku možnosť rozšíriť doterajšiu zbierku dvoch strieber z olympijských hier, kým svet vrcholového športu opustí.
Dvadsaťdeväťročná Schmidová, ktorá do svadby v roku 2023 pretekala pod menom Althausová, to oznámila na tlačovej konferencii pred štartom mužského Turné štyroch mostíkov.
S manželom Patrickom, bratom popredného svetového združenára Juliana Schmida, si plánuje založiť rodinu.
Rodáčka z Oberstdorfu debutovala vo Svetovom pohári už v 15 rokoch a odvtedy v seriáli vyhrala 19 individuálnych pretekov. Z majstrovstiev sveta má desať medailí, z toho sedem zlatých, hoci jedinú za preteky jednotlivkýň.
Získala ju v Planici v roku 2023, kde popri víťazstve na strednom mostíku pomohla k titulom aj družstvu a zmiešanému tímu, navyše pridala bronz z veľkého mostíka.
Na OH v Pchjongčchangu 2018 aj Pekingu 2022 skončila druhá na strednom mostíku, v Číne ju od zlatej Slovinky Urši Bogatajovej delilo len 2,2 bodu. Pridať ďalší cenný kov z pod päť kruhov bude môcť ešte v Predazze.
"Nechcem sa (olympiády) len zúčastniť. Budem pripravená a zabojujem o medaily," povedala Schmidová, ktorá je v tejto sezóne v SP zatiaľ jedinou nemeckou medailistkou. Krátko pred Vianocami skončila tretia v Engelbergu.