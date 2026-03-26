Kapustík pokračuje vo výborných výkonoch. V Planici postúpil do hlavnej súťaže

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík sa prebojoval do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v letoch v slovinskej Planici.
Vo štvrtkovej kvalifikácii dostal za skok dlhý 213,5 metra od rozhodcov 217 bodov a obsadil 14. miesto. Do hlavnej súťaže postúpilo najlepších 40 pretekárov.
Najlepší výkon v kvalifikácii predviedol domáci Anže Lanišek, ktorý pristál na značke 211 m a dostal 242,5 b.
Najdlhší let, 234,5 m, predviedol jeho krajan a už istý držiteľ veľkého glóbusu Domen Prevc, ktorý s výkonom 240,3 b obsadil 2. priečku.
Hlavná súťaž na mostíku HS-240 je na programe v piatok o 15.00 h.