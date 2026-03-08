Slovenskí skokani skončili na MS v najlepšej desiatke. Bežcom sa nedarilo

MS juniorov v severskom lyžovaní 2026
Výsledky - mix tímy v skokoch na lyžiach:
1.
Slovinsko
977,9 b
2.
Rakúsko
953,2 b
3:
Nemecko
936,0 b
9.
Slovensko
404,2 b
Výsledky - mix štafeta 4x5 km juniorov v behu na lyžiach:
1.
Nórsko
49:46,8 min
2.
Francúzsko
+ 0,3 s
3.
Taliansko
+ 16,1 s
15.
Slovensko
+ 4:54,6 min
Slovenský tím v skokoch na lyžiach v zložení Tamara Mesíková, Michal Valach, Kira Mária Kapustíková a Hektor Kapustík obsadil v súťaži miešaných družstiev na majstrovstvách sveta juniorov v nórskom Lillehammeri konečné 9. miesto.
Slovenskému kvartetu tesne ušiel postup do druhého kola, keď na ôsme Švajčiarsko stratili 9,6 bodu.
Zlato získala reprezentácia Slovinska o takmer 25 bodov pred strieborným Rakúskom, bronz si vybojovali Nemci.
V miešanej štafete juniorov v behu na lyžiach finišoval slovenský tím v zložení Jelisej Kuzmin, Tereza Bukasová, Ján Adamov a Emília Rendová na 15. mieste s takmer päťminútovou stratou na zlaté Nórsko.