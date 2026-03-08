Slovenskí skokani skončili na MS v najlepšej desiatke. Bežcom sa nedarilo

Hektor Kapustík.
Hektor Kapustík. (Autor: TASR)
TASR|8. mar 2026 o 13:21
Slovenskému kvartetu tesne ušiel postup do druhého kola.

MS juniorov v severskom lyžovaní 2026

Výsledky - mix tímy v skokoch na lyžiach:

1.

Slovinsko

977,9 b

2.

Rakúsko

953,2 b

3:

Nemecko

936,0 b

9.

Slovensko

404,2 b

Výsledky - mix štafeta 4x5 km juniorov v behu na lyžiach:

1.

Nórsko

49:46,8 min

2.

Francúzsko

+ 0,3 s

3.

Taliansko

+ 16,1 s 

15.

Slovensko

+ 4:54,6 min

Slovenský tím v skokoch na lyžiach v zložení Tamara Mesíková, Michal Valach, Kira Mária Kapustíková a Hektor Kapustík obsadil v súťaži miešaných družstiev na majstrovstvách sveta juniorov v nórskom Lillehammeri konečné 9. miesto.

Slovenskému kvartetu tesne ušiel postup do druhého kola, keď na ôsme Švajčiarsko stratili 9,6 bodu.

Zlato získala reprezentácia Slovinska o takmer 25 bodov pred strieborným Rakúskom, bronz si vybojovali Nemci.

V miešanej štafete juniorov v behu na lyžiach finišoval slovenský tím v zložení Jelisej Kuzmin, Tereza Bukasová, Ján Adamov a Emília Rendová na 15. mieste s takmer päťminútovou stratou na zlaté Nórsko.

Beh na lyžiach

