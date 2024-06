Vyhadzovali ho, od policajtov dostával pokuty. Brali nás ako tých, čo všetko ničili, vraví Tury

BRATISLAVA. Slovenský reprezentant v skejtbordingu Richard Tury považuje zisk miestenky na OH v Paríži za životný úspech. Pod piatimi kruhmi si plánuje súťaž užiť a podať najlepší možný výkon. Tury sa na olympiáde predstaví ako prvý slovenský skejtbordista v histórii, keďže v premiére tohto športu sa pred tromi rokmi v Tokiu nepredstavil. Účasť v Paríži si definitívne zaistil postupom do finále disciplíny street na podujatí olympijskej kvalifikačnej série v Budapešti.

"Je to životný úspech. Ja som začal jazdiť iba pre zábavu, nebol to olympijský šport. Zrazu idem na olympiádu a zatiaľ si to ani neuvedomujem, ale veľmi si to vážim. Olympijský level je niekde úplne inde, tam sú iba najlepší na svete.

Už len kvalifikovať sa je veľká vec. Stále je to ťažšie, sú mladší jazdci, ja sa už radím medzi starších. O to viac si to vážim, že s nimi dokážem držať krok," uviedol Tury na pondelňajšom brífingu. Člen Športového centra polície (ŠCP) obsadil v sobotnom semifinále v Budapešti so ziskom 248,20 bodu siedmu priečku. Vo finálovej jazde siahal na pódium, napokon skočil na celkovej štvrtej pozícii.

Po návrate z Maďarska sa Tury vyjadril aj k ambíciám na OH: "Chcel by som si to užiť a podať najlepší možný výkon. Ako to dopadne, to uvidíme podľa toho, čo sa mi podarí. Určite sa chcem predviesť v najlepšom svetle. Už vieme, aké budeme robiť triky, budú podobné, aké som robil aj v Budapešti. Najlepšie je predvádzať 90-bodové triky. Teraz som sa deväťdesiatke priblížil a keby sa mi to podarilo, tak z toho mohlo byť pekné tretie miesto. Podobne by som to chcel v Paríži, pretože tlak a nervozita bude zohrávať veľkú rolu." Zaujímavosťou je prepojenie Turyho s políciou. Práve so strážcami zákona totiž v minulosti zažil niekoľko príhod počas svojho jazdenia v uliciach. VIDEO: Richard Tury sa kvalifikoval na OH do Paríža

"Keď som začínal, skejt parky neexistovali. Jazdili sme na ulici, veľa ľudí to pozná, že my sme ´tí, čo všetko ničili´. Vyhadzovali nás, dostal som pokuty od policajtov za jazdenie. No a teraz patrím pod Športové centrum polície a veľmi si to vážim. Boli otvorení, že zaradia skejtbording pod svoje oddelenie, aj keď je to trochu iná kategória športu. Nezatvorili za mnou dvere ani po tom, čo som sa nekvalifikoval do Tokia. Naďalej ma podporovali, dostal som od nich zamestnanie a patrí im veľké poďakovanie," povedal 31-ročný Slovák, ktorý rozšíril výpravu ŠCP na sedem členov.