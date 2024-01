Preslávil ho nezameniteľný hlas. Vedel, že je hviezda, ale nedával to najavo

Jedným z jeho prvých gratulantov bol Russ Bray. Bolo to symbolické.

BRATISLAVA. Je to už týždeň, čo sa oslovením majster sveta môže pýšiť aj anglický šípkar Luke Humphries. Po ťažkom období, ktorým si prešiel, našiel herné sebavedomie a dosiahol životný úspech.

Russ Bray sa dostal k hláseniu, respektíve rozhodovaniu šípkarskych zápasov až krátko pred štyridsiatkou. Počas školy sa venoval skoku do výšky. Atletika ho bavila a dokonca bol úspešný na regionálnej úrovni.

"Je to už 27 rokov s PDC a niekoľko rokov na lokálnej úrovni. Teraz som už dôchodca. Je tu niekoľko mladých rozhodcov, ktorých čas prichádza.

"Prvýkrát to bolo v roku 1975 na policajnej akadémii. Jeden chalan tam hral šípky, často sme pri sebe hrávali. Potom sme išli na majstrovstvá do Hebdenu a tam mi povedal, nech si urobíme šípkarsky tím.

Keď sme začali hrávať, vyhrávali sme nejaké medaily. Povedal som si, že toto je šport, ktorý ma baví. Keď som prišiel domov, kúpil som si vlastný terč.

Otec mi hovorieval, že keď niečo robím, musím to robiť na 100 percent a pokiaľ to nepôjde, tak skúsiť niečo iné. Veľmi ma to bavilo, trénoval som a menil šípky, aby som našiel tie pravé," povedal Bray.

Prezývka podľa obrázka

Časom ho však lákala možnosť stať sa rozhodcom šípkarskych zápasov. Na scénu sa dostal ako rezervný rozhodca popri dvojici legiend Bruceovi Spendleymu a Freddiemu Williamsovi.

"Vstúpil som do PDC a v roku 1996 som išiel do Blackpoolu. Hlásil som dva zápasy. V prvom hral John Lowe a v druhom Paul Lim, jediní dvaja hráči, ktorí dovtedy zavreli leg na deväť šípok pred kamerami.