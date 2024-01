Titul je v správnych rukách, vraví komentátor. Veľký talent vyrastá aj na Slovensku

Joe Cullen v rozhodujúcom siedmom sete premárnil dve šípky na víťazstvo a hoci ešte aj potom dokázal Humphriesa dostať do úzkych, 28-ročný Angličan v správnom momente ukázal, čo je v ňom.

Svoje o tom vie aj Luke Humphries, ktorý sa stal prvým majstrom sveta roku 2024. Jeho cesta do finále bola tŕnistá. V Alexandra Palace bojoval najskôr s nepriazňou fanúšikov, v osemfinále si už takmer balil kufre.

Aj vo finále boli milimetre na jeho strane. Šestnásťročný Luke Littler mohol viesť 5:2 na sety, no tesne minul double 2. Odvtedy už Humphries ovládol dianie na pódiu a mohol sa tešiť zo životného úspechu.

Po novom roku prišiel do londýnskej arény ako vymenený a po troch skvelých výkonoch zaslúžene zdvihol nad hlavu trofej Sida Waddella.

Aj Humphries mal výborné výsledky ako junior, no dlhšie mu trvalo, kým sa presadil. Bojoval s duševnými problémami. S pomocou odborníkov a rodiny ich však zdolal, výrazne schudol a stal sa psychicky silnejším človekom.

Michael van Gerwen vstúpil medzi profesionálom veľmi mladý, nedarilo sa mu. Spravil však krok späť, keď sa vrátil do nižšej súťaže.

Príbeh Lukea Humphriesa je v istom zmysle podobný ako v prípade iných šampiónov. Šípkarska kariéra Petra Wrighta sa rozbehla až po majstrovstvách sveta 2014, do ktorých išiel s tým, že sú jeho poslednou šancou.

"Finále bolo fantastické a chýbalo málo k tomu, aby to Littler dotiahol k titulu, čo by bolo veľkolepé vyvrcholenie príbehu, ktorý tu napísal.

Od druhej polovice roka 2022 predvádza vynikajúce výkony, ktoré aspoň nateraz zavŕšil vytúženým titulom. Sám priznal, že sa nevie dočkať, keď ho John McDonald bude predstavovať ako úradujúceho majstra sveta.

"Humphries mohol byť jedným z mnohých veľkých talentov, ktoré nenadviazali na úspešné juniorské roky. Predsa len, keď máte 18 rokov, ešte sa neviete tak dobre vyrovnať s tlakom, ktorý je na vás vyvíjaný.

Dnes má dosť skúseností na to, aby si z ťažkých zápasov vzal to dôležité. Dokázal si, že vie vyhrávať veľké zápasy a na MS sa to prejavilo," hovorí Pauzr.