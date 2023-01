Nemca teší, že bol kapitán tímu: Pri inom súperovi by sme išli ďalej

HALIFAX. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov siahala vo štvrťfinále juniorského šampionátu na cenný skalp proti domácemu výberu. Nádeje "dvadsiatky" na prienik medzi najlepšiu štvoricu ukončil až v šiestej minúte predĺženia gólom na 3:4 kanadský supertalent Connor Bedard. Sympatický výkon slovenských mladíkov však ukázal potenciál nastupujúcej generácie a zvýšil hráčsky kredit pred tohtoročným draftom do NHL.

Gajana trápila viróza Najmladší výber spomedzi všetkých tímov na MS dokázal v skupinovej fáze zdolať USA (6:3) a vytrvalo vzdoroval 66 minút favorizovanej Kanade.

Skvelým výkonom sa medzi tromi žrďami blysol slovenský brankár Adam Gajan, ktorý zlikvidoval až 53 pokusov "javorových listov". Slovenského mladíka pritom niekoľko dní trápila viróza.

"Z posledných troch duelov som sa cítil v poriadku iba proti USA. Stále sa to zhoršovalo, mal som vysoké teploty, bolelo ma celé telo. Nebolo to veľmi dobré, avšak prežil som to a včera nám chýbalo iba kúsok k veľkému úspechu," uviedol pre hockeyslovakia devätnásťročný brankár, po ktorom v júlovom drafte do zámorskej NHL nesiahol žiadny z tímov.

Výbornými výkonmi však pritiahol pozornosť skautov a vypracoval si potenciálnu šancu pre nasledujúci draft. "Už som sa bavil s nejakými tímami. Po šampionáte ich bude zrejme ešte trochu viac, ale zatiaľ to neriešim. Sústredím sa na to, aby som chytal čo najlepšie." Nemec: Bol to úžasný zápas Pozitívne hodnotil šampionát aj kapitán výberu Šimon Nemec. Osemnásťročný bek cíti, že tím siahal na veľké víťazstvo, o to viac mrzí prehra v predĺžení. "Bol to úžasný zápas, hralo sa hore-dole, príliš sa nebránilo. Pre fanúšikov výborný zápas. Je to trochu sklamanie, pretože pri inom súperovi by sme išli ďalej. Som rád, že som mohol byť kapitánom tohto tímu.

Verím, že som bol najlepší kapitán na ľade aj mimo neho. Zvládli sme to fajn a som na tím hrdý," povedal pri neúčasti Juraja Slafkovského najvyššie draftovaný účastník MS spomedzi hráčov vybraných na júlovom drafte NHL. Kapitán slovenskej reprezentácie bol až po záver štvrťfinálovej fázy najvyťažovanejším hráčom na celom šampionáte. Obranca, ktorý pôsobí v nižšej americkej AHL v tíme Utica Comets, odohral počas piatich duelov 131 minút a 12 sekúnd s priemernou minutážou presahujúcou 26 minút na ľade.