MS v hokeji na Slovensku a Maďarsku? Šatan povedal nie, Česi áno (Sportnet podcast)

Česko a Maďarsko by sa mohli spoločne uchádzať o hokejové majstrovstvá sveta v roku 2029. Zámer uchádzať sa o organizáciu šampionátu avizoval pred niekoľkými dňami aj Slovenský zväz ľadového hokeja prostredníctvom svojho prezidenta Miroslava Šatana, záujem zvažuje podľa neho aj Veľká Británia.

Štadión v Bratislave má kapacitu niečo vyše 10-tisíc miest. Na zápasy majstrovstiev sveta 2019 sa do hľadiska zmestilo približne 9-tisíc divákov.

V prípade úspešnej česko-maďarskej kandidatúry by sa jedna základná skupina odohrala v Budapešti a druhá v Brne. Maďarská strana iniciovala stretnutie šéfov hokejových zväzov v Brne. Slovensko ponúkne v kandidatúre rovnaké dejiská ako v rokoch 2011 a 2019 - Bratislavu a Košice.

Zdroj z prostredia Maďarského hokejového zväzu pre Sportnet nedávno uviedol, že Maďarsko malo záujem usporiadať turnaj spoločne so Slovenskom, ale vedenie SZĽH ponuku zdvorilo odmietlo s tým, že "ak to Slováci nezvládnu sami, druhú skupinu by hostilo skôr Brno než Budapešť".

Trnava sa v pohári vytrápila

Pohárová súťaž Slovnaft Cup prináša krásne príbehy. Najmä, keď sa malé kluby stretnutú s ostrieľanými profesionálmi. V stredu sa hrali dve stretnutia druhého kola.

Veľký futbalový sviatok sa konal v Jaslovských Bohuniciach, kde po prvý raz v histórii nastúpil FC Spartak Trnava. Kto čakal jasnú záležitosť a pohodovú jazdu Trnavy, zostal prekvapený.

Domáci štvrtoligista podával proti slávnemu slovenskému klubu bojovný výkon. Spartak až v 58. minúte posla do vedenia Michal Ďuriš - 1:0.

Jaslovské Bohunice sa snažili o vyrovnanie, no Trnava ich do čistých šancí nepúšťala. A tak v 85. minúte postil víťazstvo favorita, rodák z Jaslovských Bohuníc, Roman Procházka - 0:2.