Žeská reprezentácia má nového generálneho manažéra, trénerom zostáva Mosnár

Pšenka pôsobí od roku 2019 vo funkcii manažéra slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov, zároveň bol predseda predstavenstva mládežníckeho klubu MHA Martin.

BRATISLAVA. Slovenský ženský hokej vstúpil do sezóny 2024/2025 s výraznou zmenou. Dlhoročnú generálnu manažérku ženských reprezentácií Ľubomíru Kožanovú nahradil vo funkcii Tomáš Pšenka.

V lete prevzal v štruktúrach Slovenského zväzu ľadového hokeja ženský hokej. V minulosti v ňom už pôsobil, v úlohe hlavného trénera či asistenta trénera pri reprezentáciách do 16 i 18 rokov.

"Nebolo jednoduché prevziať komplexnú agendu od Ľubky Kožanovej, ktorá venovala rozvoju slovenského ženského hokeja veľa rokov tvrdej a poctivej práce. Prvou mojou úlohou v lete bolo osvojiť si všetky povinnosti a dotiahnuť zaradenie trénerských štábov a realizačných tímov pre sezónu 2024/25. Verím, že slovenský ženský hokej bude pokračovať v dosahovaní pozitívnych výsledkov a jeho úroveň i povedomie o ňom bude postupne rásť," uviedol Pšenka.

Mosnár pokračuje v pozícii hlavného trénera ženskej reprezentácie. V apríli sa mu podarilo vrátiť národný tím z "béčka" do A-skupiny I. divízie MS a práve tento svetový šampionát, ktorý je na programe na budúci rok v apríli v Číne, bude patriť k vrcholom medzinárodného kalendára.

Druhým bude predkvalifikačný turnaj olympijskej kvalifikácie. Uskutoční sa v polovici decembra a Slovenky sa na ňom v domácom prostredí pokúsia získať miestenku na finálový turnaj olympijskej kvalifikácie, ktorý sa bude konať vo februári.

Zmeny nastali pri ženských mládežníckych reprezentáciách. Osemnástku povedie Michal Kobezda, asistovať mu bude Nicol Lucák Čupková. V šestnástke sa hlavným koučom stal Róbert Marton.

"V sezóne 2024/25 čaká slovenský ženský hokej viacero vrcholov. Okrem olympijskej predkvalifikácie, v ktorej bude našim cieľom postúpiť na finálový turnaj, sú to nepochybne majstrovstvá sveta. Čaká nás opäť dlhá a náročná cesta do Číny, kde sa určite pobijeme o jedinú postupovú miestenku do elitnej kategórie MS. Tretím vrcholom bude v januári účasť na zimnej univerziáde v Turíne.

Čo sa týka mládežníckych reprezentácií, veríme, že naša osemnástka nadviaže na výborné umiestnenie na MS elitnej kategórie vo Fínsku. Vrcholom pre šestnástku bude v polovici februára Európsky olympijský festival mládeže v Gruzínsku," povedal Pšenka k programu slovenských ženských reprezentácií v novej sezóne.