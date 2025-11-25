Je veľkou šíriteľkou myšlienok fair play. Ráczová dostala najvyššie vyznamenanie

Bývalá reprezentantka Československa v šerme Katarína Ráczová si pri svojom nedávnom životnom jubileu - 75 rokov, vyslúžila od čestného predsedu Medzinárodného výboru fair play Jena Kamutiho najvyššie vyznamenanie.
Trojnásobná olympionička a vicemajsterka sveta je dlhodobo veľkou šíriteľkou myšlienok fair play.
Ráczová je najúspešnejšou šermiarkou slovenskej histórie, členkou Siene slávy svetového šermu od roku 2013. Za sebou má tri účasti na olympijských hrách - 1972 v Mníchove (11. miesto), 1976 v Montreale (semifinále) a 1980 v Moskve (7. miesto).
Na majstrovstvách sveta 1978 v Hamburgu získala striebro vo fleurete a rok predtým triumfovala na svetovej univerziáde.
„Katarína Ráczová je stále pre mňa veľkým vzorom. Mám s ňou tú česť pracovať v Nadácii SOŠV, poznám jej športové úspechy, ale predovšetkým ju poznám ako človeka, ktorý nestráca úsmev na tvári a vyžaruje energiou. Nech je pre nás všetkých príbeh Katky Ráczovej, nielen športový, ale aj ľudský, veľkou inšpiráciou a dodáva nám energiu, keď ju potrebujeme.
My sa tešíme, že sme ju mali možnosť v živote stretnúť a vziať si od nej čo najviac nám bola ochotná rozdať. Pripájam sa k množstvu gratulantov v tento deň a k jej veľkému úspechu,“ povedal na slávnostnej akcii Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).
VIDEO: Ráczová dostala najvyššie vyznamenanie fair play
Vo funkcionárskej kariére je Ráczová predsedníčkou Klubu fair play SOŠV a viceprezidentkou Európskeho hnutia fair play. Od SOŠV dostala v minulosti Zlatý odznak a stala sa jeho čestnou členkou.
„Človek nie je čierny alebo biely. S bratom sme mali krásne detstvo a vždy, keď mám nejaký problém a neviem, či doprava alebo doľava, tak aj po toľkých rokoch vždy začnem uvažovať, čo by robili v takom prípade moji rodičia. Zamyslím sa nad tým a vyberiem si správny smer. Šerm je krásny šport a beriem ho aj s problémami, ktoré v ňom existujú,“ zhodnotila Ráczová svoju činnosť.
Aktívnou športovou diplomaciou si vyslúžila medzinárodný rešpekt. Jej aktivitu ocenil aj Kamuti: „V mojich spomienkach sme sa pravidelne stretávali, už dávno patrila medzi ikonické postavy svetového šermu.
Katka má úžasné danosti, chce uspieť, potom chce vyhrať, chce byť úspešná v spoločnosti a vo verejnom živote. To najvzácnejšie, čo nás spája, boli výsledky na súťažiach. Katkine kroky vždy viedli k dosiahnutiu fair play. Často sme sa stretávali o rozširovaní myšlienky fair play, veľa som sa od nej naučil.“