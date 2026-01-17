Ninis bol ME vzdialený od najlepšej desiatky, zlato obhájil Müller

ME v sánkovaní
muži - výsledky:
1.
Jonas Müller
Rakúsko
1:24,549 min
2.
Felix Loch
Nemecko
+ 0,091s
3.
Max Langenhan
Nemecko
+ 0,275 s
17.
Jozef Nins
Slovensko
+ 1,577 s
23.
Bruno Mick
Slovensko
Slovenský reprezentant v sánkovaní Jozef Ninis obsadil na majstrovstvách Európy v nemeckom Oberhofe 17. priečku. Na víťazného Rakúšana Jonasa Müllera stratil v cieli 1,577 sekundy. Druhého slovenského zástupcu Bruna Micka klasifikovali na 23. pozícii.
Podujatie v Oberhofe bolo zároveň súčasťou Svetového pohára, s rovnakým časom skončil Ninis na 18. mieste a Mick bol na 27. priečke. Medzi ženami si vybojovala zlato Nemka Merle Fräbelová.