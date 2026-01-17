Ninis bol ME vzdialený od najlepšej desiatky, zlato obhájil Müller

Jozef Ninis.
Jozef Ninis. (Autor: TASR)
TASR|17. jan 2026 o 16:45
Na víťazného Rakúšana stratil v cieli 1,577 sekundy.

ME v sánkovaní

muži - výsledky:

1.

Jonas Müller

Rakúsko

1:24,549 min

2.

Felix Loch

Nemecko

+ 0,091s

3.

Max Langenhan

Nemecko

+ 0,275 s

17.

Jozef Nins

Slovensko

+ 1,577 s

23.

Bruno Mick

Slovensko


Slovenský reprezentant v sánkovaní Jozef Ninis obsadil na majstrovstvách Európy v nemeckom Oberhofe 17. priečku. Na víťazného Rakúšana Jonasa Müllera stratil v cieli 1,577 sekundy. Druhého slovenského zástupcu Bruna Micka klasifikovali na 23. pozícii.

Podujatie v Oberhofe bolo zároveň súčasťou Svetového pohára, s rovnakým časom skončil Ninis na 18. mieste a Mick bol na 27. priečke. Medzi ženami si vybojovala zlato Nemka Merle Fräbelová. 

Ďalšie súťaže

    dnes 16:45
