Slovenská dvojica obsadila miesto v druhej desiatke. Ninisovi vyšla prvá jazda

Svetový pohár v sánkovaní - Park City
muži - dvojice:
1.
Toni Eggert, Florian Müller
Nemecko
1:26,222 min
2.
Zachary di Gregorio, Sean Hollander
USA
+ 0,051 s
3.
Ivan Nagler, Fabian Malleier
Taliansko
+ 0,134 s
14.
Tomáš Vaverčák, Matej Zmij
Slovensko
+ 0,682 s
18.
Christián Bosman, Bruno Mick
Slovensko
+11,237 s
Slovenskí sánkari Tomáš Vaverčák a Matej Zmij obsadili na podujatí Svetového pohára v americkom Park City 14. miesto.
V noci na sobotu zaostali v súťaži dvojíc za víťaznými Nemcami Tonim Eggertom a Florianom Müllerom o 0,682 sekundy. Christián Bosman a Bruno Mick skončili o štyri pozície nižšie s viac než 11-sekundovým mankom.
Jozef Ninis figuroval po prvých jazdách medzi jednotlivcami na 9. priečke, Marián Skupek bol 24. Druhé jazdy boli na programe v noci na nedeľu. V súťažiach žien Slovensko zastúpenie nemalo.