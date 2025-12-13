Slovenská dvojica obsadila miesto v druhej desiatke. Ninisovi vyšla prvá jazda

Matej Zmij a Tomáš Vaverčák.
Matej Zmij a Tomáš Vaverčák. (Autor: TASR)
TASR|13. dec 2025 o 09:35
Obsadili na podujatí SP v americkom Park City 14. miesto.

Svetový pohár v sánkovaní - Park City

muži - dvojice:

1.

Toni Eggert, Florian Müller

Nemecko

1:26,222 min

2.

Zachary di Gregorio, Sean Hollander

USA

+ 0,051 s

3.

Ivan Nagler, Fabian Malleier

Taliansko

+ 0,134 s

14.

Tomáš Vaverčák, Matej Zmij

Slovensko

+ 0,682 s

18.

Christián Bosman, Bruno Mick

Slovensko

+11,237 s

Slovenskí sánkari Tomáš Vaverčák a Matej Zmij obsadili na podujatí Svetového pohára v americkom Park City 14. miesto.

V noci na sobotu zaostali v súťaži dvojíc za víťaznými Nemcami Tonim Eggertom a Florianom Müllerom o 0,682 sekundy. Christián Bosman a Bruno Mick skončili o štyri pozície nižšie s viac než 11-sekundovým mankom.

Jozef Ninis figuroval po prvých jazdách medzi jednotlivcami na 9. priečke, Marián Skupek bol 24. Druhé jazdy boli na programe v noci na nedeľu. V súťažiach žien Slovensko zastúpenie nemalo.

Ďalšie súťaže

    dnes 09:35
