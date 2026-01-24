Kvarteto Slovákov sa umiestnilo na ME v druhej desiatke, Ninis utvoril pár s Kanaďankou

Reprezentanti Slovenska v sánkovaní Christián Bosman a Bruno Mick obsadili na podujatí Svetového pohára v nemeckom Oberhofe 13. miesto v súťaži dvojíc.
Na víťazné domáce duo Tobias Wendl, Tobias Artl stratili v cieli 1,042 sekundy.
Ženská posádka v zložení Viktória Praxová, Desana Špitzová obsadila 15. pozíciu, zvíťazila rakúska dvojica Selina Egleová, Lara Michaela Kippová.
V Oberhofe sa v sobotu konali aj dve súťaže v neolympijských disciplínach, ktoré mali prívlastok majstrovstvá Európy.
V mixe dvojsedadlových posádok obsadili Slováci 13. miesto. Posádky Bosman, Mick a Praxová, Špitzová mali manko +2,673 sekundy na víťazných Rakúšanov.
V súťaži mixu jednosedadlových saní nastúpil účastník olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo Jozef Ninis spoločne s Kanaďankou Caitlin Nashovou a so stratou +1,434 na čelo si zapísali 11. priečku. Triumfovali Nemci Max Langenhan a Julia Taubitzová.