Kvarteto Slovákov sa umiestnilo na ME v druhej desiatke, Ninis utvoril pár s Kanaďankou

24. jan 2026 o 18:12
V Oberhofe sa konali dve súťaže v neolympijských disciplínach.

Reprezentanti Slovenska v sánkovaní Christián Bosman a Bruno Mick obsadili na podujatí Svetového pohára v nemeckom Oberhofe 13. miesto v súťaži dvojíc.

Na víťazné domáce duo Tobias Wendl, Tobias Artl stratili v cieli 1,042 sekundy.

Ženská posádka v zložení Viktória Praxová, Desana Špitzová obsadila 15. pozíciu, zvíťazila rakúska dvojica Selina Egleová, Lara Michaela Kippová.

V Oberhofe sa v sobotu konali aj dve súťaže v neolympijských disciplínach, ktoré mali prívlastok majstrovstvá Európy.

V mixe dvojsedadlových posádok obsadili Slováci 13. miesto. Posádky Bosman, Mick a Praxová, Špitzová mali manko +2,673 sekundy na víťazných Rakúšanov.

V súťaži mixu jednosedadlových saní nastúpil účastník olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo Jozef Ninis spoločne s Kanaďankou Caitlin Nashovou a so stratou +1,434 na čelo si zapísali 11. priečku. Triumfovali Nemci Max Langenhan a Julia Taubitzová.

