Slovákom sa vo Svetovom pohári nedarilo. Skončili mimo TOP 10

Christián Bosman a Bruno Mick
Christián Bosman a Bruno Mick (Autor: International Luge Federation)
TASR|20. dec 2025 o 20:31
ShareTweet0

Z výhry sa tešili domáci pretekári.

Slovenskí sánkari Tomáš Vaverčák a Matej Zmij obsadili na treťom podujatí Svetového pohára v

Lake Placid 12. miesto. V súťaži dvojíc zaostali za víťaznými domácimi Američanmi Marcusom Muellerom a Anselom Haugsjaaom o 0,415 sekundy.

Ďalšie slovenské duo Christián Bosman, Bruno Mick obsadilo 13. priečku.

SP v sánkovaní - Lake Placid

Muži - dvojice:

1. Marcus Mueller, Ansel Haugsjaa (USA) 1:27,509 min, 2. Martins Bots, Roberts Plume (Lot.) +0,058 s, 3. Yannick Müller. Armin Frauscher (Rak.) +0,140...12. Tomáš Vaverčák, Matej Zmij (SR) +0.415, 13. Christián Bosman, Bruno Mick (SR) +0,479

Ďalšie súťaže

    Christián Bosman a Bruno Mick
    Christián Bosman a Bruno Mick
    Slovákom sa vo Svetovom pohári nedarilo. Skončili mimo TOP 10
    dnes 20:31
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Ďalšie súťaže»Slovákom sa vo Svetovom pohári nedarilo. Skončili mimo TOP 10