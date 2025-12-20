Slovákom sa vo Svetovom pohári nedarilo. Skončili mimo TOP 10

Slovenskí sánkari Tomáš Vaverčák a Matej Zmij obsadili na treťom podujatí Svetového pohára v
Lake Placid 12. miesto. V súťaži dvojíc zaostali za víťaznými domácimi Američanmi Marcusom Muellerom a Anselom Haugsjaaom o 0,415 sekundy.
Ďalšie slovenské duo Christián Bosman, Bruno Mick obsadilo 13. priečku.
SP v sánkovaní - Lake Placid
Muži - dvojice:
1. Marcus Mueller, Ansel Haugsjaa (USA) 1:27,509 min, 2. Martins Bots, Roberts Plume (Lot.) +0,058 s, 3. Yannick Müller. Armin Frauscher (Rak.) +0,140...12. Tomáš Vaverčák, Matej Zmij (SR) +0.415, 13. Christián Bosman, Bruno Mick (SR) +0,479