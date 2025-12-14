Slovákovi sa nedarilo a skončil v druhej desiatke. Veľká smola pre Ninisa

Jozef Ninis.
Jozef Ninis. (Autor: TASR)
TASR|14. dec 2025 o 09:38
Z víťazstva sa tešil Rakúšan Jonas Müller.

Svetový pohár v sánkovaní - Park City

muži - výsledky:

1.

Jonas Müller

Rakúsko

1:29,640 min

2.

Max Langenhan

Nemecko

+ 0,257 s

3.

Leon Felderer

Taliansko

+ 0,508 s

23.

Marián Skupek

Slovensko

46,297 s v kvalifikácii


Jozef Nins

Slovensko

nedokončil

Slovenský reprezentant v sánkovaní Marián Skupek obsadil 23. miesto v pretekoch Svetového pohára v americkom Park City.

Jozef Ninis druhú jazdu pretekov nedokončil, pričom po prvej figuroval na 9. priečke. Z víťazstva sa tešil Rakúšan Jonas Müller časom 1:29,640 minúty.

