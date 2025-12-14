Slovákovi sa nedarilo a skončil v druhej desiatke. Veľká smola pre Ninisa

Svetový pohár v sánkovaní - Park City
muži - výsledky:
1.
Jonas Müller
Rakúsko
1:29,640 min
2.
Max Langenhan
Nemecko
+ 0,257 s
3.
Leon Felderer
Taliansko
+ 0,508 s
23.
Marián Skupek
Slovensko
46,297 s v kvalifikácii
Jozef Nins
Slovensko
nedokončil
Slovenský reprezentant v sánkovaní Marián Skupek obsadil 23. miesto v pretekoch Svetového pohára v americkom Park City.
Jozef Ninis druhú jazdu pretekov nedokončil, pričom po prvej figuroval na 9. priečke. Z víťazstva sa tešil Rakúšan Jonas Müller časom 1:29,640 minúty.